Минулого року співачці оголосили підозру в колабораціонізмі

Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій зареєстрував за державою майнові права на дев’ять пісень, що належали Таїсії Повалій. Про це повідомляє пресслужба УКРНОІВІ.

Як повідомляв ZAXID.NET, у жовтні 2024 року Вищий антикорупційний суд стягнув у власність держави майно та права на пісні співачки Таїсії Повалій, підозрюваної у підтримці Росії та колабораціонізмі.

Тепер вперше в Україні майнові права на музику та слова дев’яти пісень, які належали Таїсії Повалій, перейшли державі в особі Фонду державного майна України. Ідеться про пісні «Обниму тебя», «Любить, понимать и слушать», «Ангелы-хранители», «Назавжди», «Просто я хочу», «Бусинки любви», «Больше чем близко», «Я лечу в даль с тобой синюю», «Доброе утро».

«Це одні з перших державних реєстрацій авторського права за Фондом державного майна України на твори, стягнені внаслідок санкцій. Вони демонструють, як механізм санкцій реально працює та дозволяє перетворювати активи підсанкційних осіб на ресурс для держави», – прокоментувала заступниця директора УКРНОІВІ Любов Майданик.

Додамо, що в жовтні 2024 року суд також конфіскував в Таїсії Повалій:

автомобіль BMW;

пневматичну зброю та еластичні набої до неї;

сім земельних ділянок на Київщині загальною площею 9,3 га;

житловий будинок на 442,8 м²;

домоволодіння площею 101 м²;

ще одне авто BMW Х5;

три одиниці пневматичного озброєння та мисливської зброї.

В лютому 2024 року Таїсії Повалій заочно повідомили про підозру за трьома статтями кримінального кодексу: ч. 6 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність); ст. 436 ККУ (публічні заклики до агресивної війни); ч. 1 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Росії проти України).