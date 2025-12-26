Синоптики попередили про негоду у Львівській області

Львівський регіональний центр з гідрометеорології оприлюднив попередження про ожеледицю на дорогах області та сильні пориви вітру протягом 26 – 27 грудня.

«На дорогах – ожеледиця, вдень пориви північно-західного вітру 15 – 20 метрів за секунду», – йдеться в повідомленні синоптиків.

За даними Гідрометцентру, така погода належить до так званого жовтого або першого рівня небезпечності.

Це означає, що погодні умови потенційно небезпечні (наприклад, сильний вітер, ожеледь, туман), можуть створити певні незручності, але не несуть критичної загрози життю. Слід бути пильним, дотримуватися рекомендацій ДСНС, слідкувати за офіційними повідомленнями та уникати ризикованих дій, як-от перебування під деревами чи біля білбордів під час сильного вітру.

Окрім того, такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Як повідомили синоптики, найближчими днями погоду визначатиме тилова частина циклону над Східно-Європейською рівниною та проходження вдень атмосферного фронту з північного заходу.