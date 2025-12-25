Сонячне гало – рідкісне атмосферне явище

У четвер, 25 грудня, у Львові зʼявилося незвичне оптичне явище – навколо Сонця з’явилося світле кільце, відоме як сонячне гало. Фото та відео цього явища львів’янка Тетяна Кучеренко опублікувала у соцмережі.

Тетяна Кучеренко опублікувала відео, у четвер, 25 грудня, на якому видно яскраве коло навколо Сонця.

Сонячне гало – доволі рідкісне атмосферне явище, яке виникає за певних погодних умов. Найчастіше його можна побачити в холодну пору року. Воно формується через заломлення та відбиття сонячних променів у кристалах льоду, які містяться у перистих або перисто-шаруватих хмарах на великій висоті. Ці кристали мають шестикутну форму й працюють як своєрідні призми, заломлюючи світло.

У результаті навколо Сонця з’являється світле коло, інколи з веселковими відтінками. Найчастіше гало має вигляд чіткого кільця, однак за певних умов можуть з’являтися й додаткові світлові дуги або плями.

Сонячне гало не є небезпечним для людей і не впливає на самопочуття. Це винятково оптичний ефект в атмосфері.

У Львові сонячне гало трапляється нечасто, тому його поява у різдвяний день стала помітною для львівʼян і додала святковості дню.