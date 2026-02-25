Церква розташована неподалік Почаєва

На Тернопільщині правоохоронці подали до суду, аби повернути в державну власність пам’ятку архітектури національного значення – Покровську церкву в селі Старий Почаїв. Її незаконно передали в приватну властіть УПЦ МП у 2018 році. Господарський суд відкрив провадження у цій справі.

Покровська церква збудована у 1643 році. Поруч з нею є дзвіниця, яка датується серединою XVІІІ ст. Комплекс споруд побудований з дерева на кам’яному фундаменті, зведений без жодного залізного цвяха. Є також витвором майстрів волинської школи. Покровська церква є пам’яткою архітектури національного значення.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що у 2018 році державний реєстратор однієї з селищних рад Кременецького району незаконно вніс зміни до реєстру щодо цього храму, повідомили в прокуратурі Тернопільщини в середу, 25 лютого. Внаслідок таких дій релігійна організація Тернопільської єпархії УПЦ МП отримала право приватної власності на комплекс будівель та храм, який за законом має належати державі.

Наразі прокурор подав позов до Господарського суду, яким вимагає скасувати неправомірне рішення реєстратора та забезпечити державі можливість вільно розпоряджатися своїм майном.

Додамо, що Покровська церква в селі Старий Почаїв унікальна ще тим, що усередині збереглися фрагменти старосвітського розпису іконостасу. Є кілька ікон, написаних в бароковому стилі. На північній стіні храму є зображення євангельської притчі про багача і Лазаря. Цей стінопис є реплікою одної з популярних біблійних гравюр-ілюстрацій німецького художника Юліуса фон Каролсфельда (1850-ті рр.).