Перейти в ПЦУ громада вирішила у лютому 2025 року

Чернівецький господарський суд зобов'язав парафію УПЦ МП передати Свято-Духівський собор у Чернівцях в розпорядження парафії ПЦУ. До суду позов подала громада ПЦУ, бо прихильники Московського патріархату перешкоджали користуватися церковним майном, зокрема храмом. Ще одна справа щодо Свято-Духівського собору розглядалася в адміністративному суді Буковини.

У лютому 2025 року відбулися збори релігійної громади, на яких жителі Чернівців проголосували за перехід трьох храмів обласного міста з УПЦ МП в ПЦУ. Серед них – Свято-Духівський собор, один з основних храмів, які прихильники московського патріархату вважали своїм центром. Майже рік парафія ПЦУ не могла користуватися церковним майном. Влітку 2025 року в центрі Чернівців біля Свято-Духівського собору відбулися сутички між вірянами УПЦ МП та ПЦУ. Бійка трапилася після того, як священники ПЦУ прийшли до собору, аби відправити там богослужіння. За повідомленням медиків, до бригад швидкої допомоги тоді звернулися п’ятеро людей.

У вересні 2025 року парафія ПЦУ подала позов про усунення перешкод у користуванні майном собору, йдеться у рішенні Господарського суду від 21 січня 2026 року. Зокрема, представники ПЦУ в позовній заяві зазначали, що вони не можуть повноцінно користуватися майном собору, оскільки спірні будівлі та споруди безпідставно використовує УПЦ МП.

Господарський суд Буковини 21 січня задовольнив позов ПЦУ до УПЦ МП і постановив усунути перешкоди в користуванні майном. Також суддя зобов'язав «Управління Чернівецько-Буковинської єпархії Української Православної Церкви» передати ПЦУ собор, готель, котельню та дві вбиральні, звільнити їх та підписати акт приймання-передачі. А 28 січня Чернівецький окружний адміністративний суд відмовив УПЦ у задоволені позову, в якому представники Московського патріархату просили визнати державну реєстрацію майна собору недійсною та виправити нібито помилки у реєстрації від 26 лютого 2025 року.

Водночас УПЦ може оскаржити рішення Господарського суду упродовж 20 днів, а також адміністративного — упродовж 30 днів. Якщо апеляційні скарги в ці терміни не подадуть, рішення наберуть законної сили.