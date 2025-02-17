Парафіяльні збори відбулися в центрі міста на вулиці Ольги Кобилянської

Понад 2000 людей в Чернівцях проголосували за перехід трьох парафій з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Збори провели 16 лютого в центрі міста на вулиці Ольги Кобилянської. Згідно з голосуванням, парафії Свято-Духівського кафедрального собору, Свято-Миколаївського храму та Свято-Петропавлівської церкви перейшли в ПЦУ.

Загалом на зборах зареєструвалося 2042 учасники. Всі зареєстровані проголосували одноголосно за перехід від УПЦ МП до ПЦУ трьох храмів – Свято-Духівського кафедрального собору, Свято-Миколаївського храму та Свято-Петропавлівської церкви, повідомило «Суспільне.Чернівці».

Кафедральний собор та Миколаївська церква у Чернівцях

Спочатку на зібранні поставили питання про перехід парафій двох храмів: Свято-Духівського кафедрального собору, що на вулиці Головній, 85, та Свято-Миколаївської церкви, що на вулиці Руській, 35. Ці переходи учасники зборів підтримали одноголосно. Водночас опісля один з учасників зборів Микола Гергелюк попросив провести таке ж голосування щодо Свято-Петропавлівської церкви, що на вулиці Сторожинецькій, 25. Перехід цього храму теж підтримали одноголосно.

Церква святих Петра й Павла на вулиці Сторожинецькій у Чернівцях

Додамо, що в неділю, 16 лютого, ще одна парафія в селі Спаська Чернівецького району проголосувала за перехід від УПЦ МП до ПЦУ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив священник ПЦУ Роман Грищук. На парафіяльні збори прийшло 175 людей. 115 присутніх проголосували за перехід, 60 осіб були проти.

Додамо, що з початку повномасштабної агресії релігійні громади 41 населених пунктів перейшли від УПЦ до ПЦУ: у 2022 році – 6 релігійних громад, у 2023 році – 12, у 2024 році – 9, а в 2025 році – 19.