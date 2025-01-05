Парафіянам не дозволили проводити збори в будинку культури, тому голосування відбулось на вулиці

У суботу, 4 січня, релігійна громада храму Покрови Пресвятої Богородиці у Чернівцях (мікрорайон «Садгора») перейшла від Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Про це повідомив священник ПЦУ Роман Грищук.

«Земля Буковинська впевнено звільняється з-під московського патріархату! Перша громада міста Чернівці вийшла з московської окупації! Релігійна громада храму Покрови Пресвятої Богородиці, район Садгора. 299 – за! Рішення прийнято одноголосно!» – ідеться в дописі.

Священник розповів, що рішення про вихід громади храму з-під юрисдикції УПЦ (Московського патріархату) назрівало давно.

«Громада була досить міцна і велика. "Батюшка" Михаіл поминав московського патріарха як свого гаспадіна навіть після вторгнення рашистів. Не молився за Україну, не хотів хоронити воїнів. Попри те, що понад 25 воїнів із Садгори, він не прийшов і не хотів хоронити жодного! Парафіяни, на чолі з фундаторами й будівничими храму, вирішили вже класти край цій ситуації й зібралися на збори», – сказав Роман Грищук.

Храм Покрови Пресвятої Богородиці у Чернівцях (Фото Романа Грищука)

Зі слів священника, на зборах про перехід релігійної громади від УПЦ МП до ПЦУ були присутні понад 300 людей. Прихильники московського патріархату за це рішення не голосували.

Зазначається, що жителям не дозволили проводити збори в будинку культури, тому голосування відбулось на вулиці. Роман Грищук зауважує, що така сама ситуація була і з голосуванням у селах Вовчинці та Василівці.

«І там, і там збори у будинку культури нам заборонили... Україна дається не легко. Але ми усвідомлюємо, що воїнам в окопах не легше гнати з України окупанта. Тому лише вперед!» – додав священник.

До слова, наприкінці листопада Львівщина стала першою областю в Україні, де немає жодної зареєстрованої релігійної громади православної церкви Московського патріархату. До повномасштабної війни в області було 54 таких парафій. Як підсумок, 27 ліквідованих громад приєднались до Православної церкви України, а ще 27 припинили свою діяльність за власним рішенням.