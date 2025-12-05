Батько загиблого бразильця прийняв прапор з труни сина

У пʼятницю, 5 грудня у Львові поховали 27-річного бразилійця військовослужбовця Луіса Феліпе Віейра Толедо, який загинув на війні 29 листопада 2025 року. Бразильця поховали на полі почесних поховань новітніх Героїв Личаківського цвинтаря.

27-річний бразилець Луіс Феліпе Віейра Толедо переїхав до України у 2024 році, щоб долучитися до укрїнського війська. Він воював на Запорізькому та Донецькому напрямках у складі 23‑ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України та у складі 31‑ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького Сухопутних військ Збройних Сил України.

Луіс Феліпе Віейра Толедо народився у Ріо-де-Жанейро

Родина Луіса Феліпе зазначила, що у своїх повідомленнях до близьких хлопець ніколи не шкодував про свій вибір захищати Україну, а навпаки – наголошував на тому, що зустрів в Україні чудових людей і віднайшов для себе другу сімʼю.

Батько Луіса Феліпе приїхав з Бразилії на похорон. Пан Луїз Толедо – військовий поліцейський у Ріо-де-Жанейро, тому його син з дитинства розумів, що таке військова служба. Чоловік наголосив: «Наша сім’я стала частиною України. За нашими традиціями, якщо ми проливаємо кров, то ця земля стає для нас священною».

Після чину поховання Пан Луїз Толедо у коментарі ZAXID.NET розповів, що пишається своїм сином та його покликанням: «Є речі які неможливо пояснити, коли в серці є бажання. Тому мій син приїхав захищати Україну. Він з військової сімʼї і вже служив у Бразилії».

Батько загиблого сказав, що Луіс Феліпе Віейра Толедо самостійно прийняв рішення воювати на боці України. У розмові зі ZAXID.NET він поділився, що прийняв вибір сина: «Я не можу засуджувати його рішення, бо зробив би так само як він, якщо я був молодшим».

Побратими Луіса Феліпе Віейра Толедо передали батькові загиблого шеврони, натомість батько віддав на памʼять свій шеврон побратимам сина. Пан Луїз Толедо прийняв державний прапор України з труни Луіса Феліпе, зустрівся з українськими військовими, а після похорону українці йому наголосили, що будуть боротися за Україну, бо її любив Луіс Феліпе. На могилі загиблого військового встановили не лише синьо-жовтий стяг, а й прапор Бразилії.