Михайло Мацялко помер внаслідок тривалої хвороби

У понеділок, 30 березня, на 80-му році життя помер народний артист України, засновник і художній керівник гурту «Соколи» Михайло Мацялко. Про це повідомили на сторінці Управління культури та розвитку туризму Дрогобицької міськради, зазначивши, що артист помер після тривалої хвороби.

«Світла памʼять про Михайла Мацялка назавжди залишиться у серцях рідних, друзів, колег і всіх шанувальників української музики. Його творчість і вагомий внесок у розвиток національної культури житимуть у поколіннях», – зазначили в управлінні культури.

Михайло Мацялко народився 24 жовтня 1946 року у с. Батятичі Кам'янка-Бузь­­кого району. Закінчив Дрогобицький педагогічний інститут імені Івана Франка.

Разом із братом Іваном Мацялком і співачкою та композиторкою Марією Шалайкевич, яка стала його дружиною, у 1990 році створив колектив «Соколи». Гурт починав свою діяльність у Дрогобичі, але згодом став відомий у багатьох регіонах України. Ансамбль став дуже популярним, збирав аншлаги на найбільших концертних залах, концертував для української діаспори за кордоном.

Найвідомішими хітами «Соколів» є пісні «Усі ми прагнемо любові», «Рости, рости, черемшино», «Гей, зі Львова до Мукачева».

Брат Михайла Іван Мацялко помер у 2007 році.