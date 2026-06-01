Начальнику Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області повідомили про підозру

НАБУ і САП спільно з поліцією повідомили начальнику Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області (раніше – Служба автомобільних доріг у Львівській області) про підозру у нецільовому використанні 94 млн грн.

Як повідомило НАБУ 1 червня, у 2022 році посадовець забезпечив оплату робіт із капітального ремонту – облаштування майданчика для відстоювання великовантажного транспорту на автодорозі М-10 Львів–Краківець – за кошти, передбачені на поточні видатки, попри те що достовірно знав про відсутність бюджетних асигнувань на такі витрати. Водночас саме видатки на поточний ремонт доріг мали пріоритет, що забезпечувало швидкий розрахунок із підрядником.

Унаслідок цього у грудні 2022 року підрядній організації перерахували понад 92 млн грн бюджетних коштів не за цільовим призначенням. У 2023 році посадовець забезпечив додаткову оплату робіт на цьому ж об’єкті на суму майже 2 млн грн.

Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції уточнив, що фактично виконані роботи належать до будівництва нових об’єктів і повинні фінансуватися за окремими бюджетними програмами. Натомість для зведення стоянки використали кошти, передбачені для поточного експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення.

Крім цього, проєкт передбачав облаштування асфальтобетонного покриття на площі понад 16 тис. м2. Однак не було жодної необхідності виконувати асфальтобетонне покриття такого обсягу, хоча це суттєво збільшило витрати бюджетних коштів.

За цим фактом порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 210 КК України (нецільове використання бюджетних коштів).

Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області очолює Олег Береза.

Згодом Олег Береза на фейсбук-сторінці відреагував на повідомлення правоохоронців.

«Вважаю, що мої дії відповідали вимогам закону та умовам воєнного стану. Впродовж усього часу розслідування, починаючи з 2024 року, всі необхідні документи та матеріали були своєчасно надані на запити слідства. Також ми надали додаткові докази відсутності будь-яких порушень та готуємо ще один пакет доказів на підтвердження того, що у своїй діяльності я повністю дотримуюсь законодавства України. Всі мої дії, в процесі виконання мною службових обов’язків в рамках порушеної справи, завжди здійснювалися у співкоординації та взаємодії з керівництвом області та моїм керівництвом», – написав посадовець.

Олег Береза й надалі продовжує працювати на посаді керівника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області.

У 2024 році СБУ також повідомила, що у цій службі могли фіктивно працевлаштовувати чоловіків призовного віку. Слідство вважало, що за ініціативи керівника Служби Олега Берези в установу влаштували на роботу щонайменше двох чоловіків. За цим фактом порушували кримінальне провадження.

Олег Береза очолює Службу автодоріг Львівщини з 2019 року. До цього він очолював ЛКП «Львівавтодор» та «Львівелектротранс» і був депутатом Львівської міської ради.