Неповнолітній водій отримав численні травми і загинув

У неділю, 31 травня, у Вижницькому районі Чернівецької області сталась смертельна ДТП. Неповнолітній хлопець не впорався з керуванням мотоциклом, з’їхав з дороги та впав у річку.

Як повідомили у Нацполіції Чернівецької області, аварія трапилася 31 травня, в межах села Усть-Путила Вижницького району. За попередньою інформацією, 17-річний житель села Мариничі не впорався з керуванням мотоцикла KAYA 612, допустив виїзд транспортного засобу за межі проїжджої частини з подальшим перекиданням та падінням у річку.



У результаті ДТП неповнолітній водій отримав численні травми і загинув на місці аварії. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.



Інформацію про ДТП слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Слідчі дії тривають.