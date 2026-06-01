Водій не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де транспортний засіб перекинувся

У неділю, 31 травня, на Львівщині сталася ДТП, внаслідок якої постраждали дві неповнолітні пасажирки. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Дорожньо транспортна пригода трапилася близько 23:00 у селі Верхній Дорожів Дрогобицького району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Opel Meriva, 35-річний житель Дрогобицького району, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де транспортний засіб перекинувся. Внаслідок ДТП пасажирки автомобіля, яким 16 і 17 років, отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.

Встановлено, що водій керував транспортним засобом, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, його затримали.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років. Правоохоронці встановлюють обставини події.