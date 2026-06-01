Внаслідок атаки на Одесу постраждала житлова багатоповерхівка

У ніч на понеділок, 1 червня, російські окупанти вдарили по Одесі та Харкову, застосувавши ударні дрони. Внаслідок атак є постраждалі та руйнування цивільної інфраструктури.

Близько півночі росіяни атакували ударними дронами Одесу. Внаслідок атаки у місті пошкоджені багатоквартирні будинки у різних районах міста, адміністративна будівля та інфраструктура, повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

Один з безпілотників влетів у девʼятиповерховий житловий будинок, там частково зруйновані перший та другий поверхи. Крім того, сталися пожежі у двох одноповерхових будинках.

«Станом на 7:00, внаслідок двох нічних атак на місто, постраждали п’ятеро людей. Двох госпіталізовано, двом надали допомогу на місці, ще одна людина від госпіталізації відмовилася», – повідомив Лисак.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Доповнено 08:40. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що кількість постраждалих внаслідок атаки на Одесу зросла до шістьох людей. За даними посадовця, двоє людей постраждали від удару по багатоповерхівці, троє – внаслідок влучання безпілотників по житловим будинкам, та ще одна людина – через влучання у складські приміщення.

Приблизно опівночі росіяни також атакували Харків – за словами мера міста Ігоря Терехова, цивільну інфраструктуру Харкова атакували близько десятка дронів. Один із них влетів у гаражний кооператив поблизу багатоповерхівок в Основʼянському районі, зайнялися пожежі.

Також дрони атакували Слобідський, Київський та Холодногірський райони, там є пошкодження приватних будинків. Зазначається, що Холодногірський район окупанти атакували дроном типу «Молнія».

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок атаки на місто постраждали двоє людей.

Доповнено 08:37. Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих у Харкові зросла до чотирьох людей. Усі постраждалі – жінки від 34 до 76 років.

Нагадаємо, напередодні росіяни атакували Рівненську область, вдаривши по неробочому підприємству. Внаслідок атаки сталася пожежа, проте люди не постраждали.