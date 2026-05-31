На орбіті працюють перші 16 супутників російської системи «Рассвет»

Росія вивела на орбіту перші супутники власної системи «Рассвет», яка позиціюється як аналог Starlink. Наявні на орбіті супутники працюють у тестовому режимі. Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов в неділю, 31 травня.

За його словами, ворог розвиває так званий «російський Starlink» для забезпечення швидкісної передачі даних через супутники на низькій орбіті.

«Зараз на орбіті вже є перші 16 супутників “Рассвет”. Щоб передача даних була постійною і стабільною, потрібно запустити мінімум 200–250 супутників. У планах (Росії, – ред.) на найближчі роки запустити 300, а потім ще 700 супутників», – написав Бескрестнов.

Він додав, що теоретично ці супутники вже можуть використовуватися у військових цілях, однак підтверджених даних про це наразі немає.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Супутник може забезпечити швидкісну передачу даних протягом 6–10 хвилин, пролітаючи над нами. Вони пролітають приблизно раз на добу», – пояснив Сергій (Флеш) Бескрестнов.

Він додав, що у разі застосування системи «Рассвет» для військових цілей, українська сторона зафіксує це «за трафіком із супутників, за розвідданими або за трофеями».

Водночас Бескрестнов скептично ставиться до можливих заходів протидії супутникам «Рассвет» з українського боку, порівнюючи російський досвід зі супутниками Starlink.

«Чи змогла Росія зі своїм науковим і технологічним потенціалом за чотири роки щось зробити зі “Старлінками”? Не змогла. Тому я думаю, що й ми нічого не зможемо коли супутників буде дуже багато, але деякі підступні задуми у мене є. Випробовувати їх зараз занадто рано», – підкреслив він.

Нагадаємо, на початку лютого міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що в Україні відключать звʼязок неавторизованим терміналам супутникового зв’язку Starlink на території України. Систему запровадили, щоб заблокувати російським військам доступ до супутникового зʼєднання.

Після деактивації тисяч терміналів Starlink, якими користувалися російські війська, Сили оборони України під час наступальної операції на початку 2026 року відвоювали близько 400 км2 територій.