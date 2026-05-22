На початку лютого росіяни втратили можливість користуватися на фронті в Україні терміналами супутникового зв’язку Starlink

Сили оборони України під час наступальної операції на початку 2026 року відвоювали близько 400 км2 територій. Це сталося після деактивації тисяч терміналів Starlink, якими користувалися російські війська. Про це 22 травня повідомило агентство Bloomberg з посиланням на дані Розвідувального управління оборони США (DIA).

Зазначається, що цей наступ став першим помітним територіальним успіхом українських сил із 2023 року. Російські військові використовували Starlink для координації переміщень та ударів дронами, а після відключення терміналів їхні можливості зазнали «тимчасового, але суттєвого послаблення».

«Російські військові можливості в Україні були тимчасово, але суттєво послаблені після зусиль українських чиновників у лютому деактивувати тисячі терміналів Starlink, які незаконно використовувалися російськими військами для координації рухів та ударів безпілотних літальних апаратів у районах, де зв’язок був ненадійним або легко глушився», – цитує агентство оцінки американської військової розвідки та Європейське командування США.

Bloomberg з посиланням на радника українського міністра оборони Сергія (Флеша) Бескрестнова зауважує, що втрата Starlink була «не проблемою, з якою стикається ворог, а катастрофою – командування військами розпалося, а штурмові операції зупинилися в багатьох районах».

Окрім того, після обмежень щодо месенджера «Телеграм» у Росії окупаційні війська втратили ще один важливий канал комунікації на фронті.

Водночас у звіті DIA наголошується, що станом на березень російська армія все ще мала загальну перевагу над Збройними силами України у «більшості бойових функцій».

Зауважимо, що після блокування незареєстрованих терміналів Starlink в Україні росіяни почали шукати українців, які готові активувати російські термінали за криптовалюту. Водночас українські хакери під виглядом громадян, які готові розблокувати термінали росіянам за винагороду, зібрали інформацію про точні позиції окупантів.