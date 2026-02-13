Росіяни надавали інформацію про свої Starlink українським хакерам

Українські хакери провели операцію з виявлення точного розташування російських терміналів Starlink на фронті. Для цього кібербійці вдавали з себе українців, готових зареєструвати для окупантів термінали за гроші, повідомили у пресслужбі 256 КіберШтурмової дивізії.

За даними хакерів, після блокування незареєстрованих терміналів Starlink в Україні росіяни почали шукати українців, які готові активувати російські термінали за криптовалюту. Зокрема, у російських військових телеграм-каналах заявляли, що нібито змогли розблоковувати Starlink за допомогою українців.

«Розуміючи, як відчайдушно ця пліснява шукатиме можливості відновити роботу тарілки Елона Маска і які загрози це несе, ми, разом із InformNapalm та MILITANT, вирішили “допомогти” їм та створили мережу каналів і ботів, де пропонували послуги з активації за скромну винагороду», – повідомили хакери.

В результаті українські кіберпідрозділи отримали понад 2400 пакетів даних про російські термінали Starlink та точні позиції ворога. Крім того, хакери отримали дані про 31 зрадника, який був готовий розблокувати росіянам звʼязок за грошову винагороду.

Також українські хакери, які вдавали з себе зрадників, отримали майже 6000 доларів від російських військових, які оплатили «розблокування Starlink». Гроші підуть на збори для Сил оборони.

«Інформація про ворожі термінали надана пану Стерненку для їхнього остаточного переведення у режим цегли (разом із особовим складом поблизу); дані про зрадників уже опрацьовуються працівниками наших силових структур», – повідомили у 256 КіберШтурмовій дивізії.

Нагадаємо, на початку лютого Михайло Федоров повідомив, що в Україні відключать звʼязок неавторизованим терміналам супутникового зв'язку на території України. Систему запроваджують, щоб заблокувати російським окупантам доступ до супутникового зʼєднання.

Впровадження «білого списку» терміналів відбувається з ініціативи українського уряду у співпраці з компанією SpaceX. За даними Федорова, процедура реєстрації для користувачів буде максимально спрощеною. Кому потрібно зареєструвати Starlink та де це зробити, можна дізнатися за посиланням.