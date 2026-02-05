У росіян виникли проблеми із супутниковим звʼязком Starlink

Російська армія змушена зупинити штурмові дії на багатьох ділянках фронту через проблеми зі звʼязком. Таку ситуацію спричинило відключення незареєстрованих терміналів супутникового звʼязку Starlink на території України, повідомив у четвер, 5 лютого, радник міністра оборони Сергій «Флеш» Безкрестнов. Згодом відключення терміналів росіян підтвердив міністр оборони Михайло Федоров.

«У противника на фронтах навіть не проблема, у противника катастрофа. Все управління військами лягло. На багатьох ділянках зупинені штурмові дії», – написав Сергій Безкрестнов на своїй сторінці в телеграмі.

Водночас радник міністра зазначив, що з проблемами зі звʼязком стикнулися й українські підрозділи. Перебої зі звʼязком виникли у тих, хто подав списки на реєстрацію приватних Starlink недостатньо оперативно.

Дивіться мапу ситуації на фронті в реальному часі

За словами Сергія Безкрестнова, процес обробки систем наразі триває.

Верифікацію українських терміналів та відключення російських також підтвердив Михайло Федоров. За його словами, перша черга Starlink з «білого списку» вже працює.

«Наразі “білі списки” оновлюють раз на добу. Якщо ви подали свій термінал на реєстрацію, але він ще не працює — варто зачекати. Це дуже масштабний процес, який потребує часу. Паралельно вже зараз працюємо над тим, щоб дані надходили на перевірку в режимі реального часу», – повідомив він.

Нагадаємо, у січні радник міністра оборони Сергій Бескрестнов повідомив, що росіяни почали використовувати ударні дрони Shahed зі Starlink. Інститут вивчення війни також підтвердив застосування супутникових терміналів для звʼязку з ударними дронами.

Міноборони України звернулося до компанії SpaceX та її засновника Ілона Маска з проханням заблокувати росіянам можливість користуватися супутниковим звʼязком для дронових атак. Вже наприкінці січня російські телеграм-канали заявили, що Starlink тепер вимикається на дронах, які рухаються понад 90 км/год.

На початку лютого Михайло Федоров повідомив, що в Україні відключать звʼязок неавторизованим терміналам супутникового зв'язку на території України. Систему запроваджують, щоб заблокувати російським окупантам доступ до супутникового зʼєднання.

Впровадження «білого списку» терміналів відбувається з ініціативи українського уряду у співпраці з компанією SpaceX. За даними Федорова, процедура реєстрації для користувачів буде максимально спрощеною. Кому потрібно зареєструвати Starlink та де це зробити, можна дізнатися за посиланням.