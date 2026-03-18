Роман Каптєлов став депутатом у 2019 році

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Роман Каптєлов не зазначив у декларації за 2025 рік нерухомість своєї родини в Москві. Про це йдеться в розслідуванні «Схем», яке було опубліковане у середу, 18 березня.

Як стало відомо раніше, родина депутата виїхала з України ще за місяць до початку повномасштабного вторгнення Росії. З грудня 2023 року його дружина почала отримувати зарплату від московської бюджетної установи – «Об’єднання культурних центрів південно-західного адміністративного округу». Крім того, з 2015 року родина Каптєлова володіє часткою квартири в Москві площею понад 100 м2. Вартість цієї частки журналісти оцінили приблизно у 6 млн грн. Водночас ця нерухомість не була вказана ані в попередніх деклараціях, ані в останній.

У декларації, поданій 18 березня, депутат зазначив місце роботи дружини, однак не уточнив, що установа розташована в Росії, вказавши лише, що це іноземна юридична особа. Дані про її зарплату також відсутні.

При цьому Каптєлов задекларував готівку дружини – 1,25 млн рублів – але не вказав жодної нерухомості, якою вона володіє або користується на території РФ. У коментарі журналістам депутат заявив, що його дружина не має нерухомості в Москві, а також зазначив, що не отримував від неї інформації про місце її проживання в Росії.

Зазначимо, Каптєлов став депутатом партії від 36-го округу з центром в Павлограді у 2019 році. На телебаченні він неодноразово застерігав українців проти зближення з Європейським союзом, аргументуючи це тим, що в ЄС надто ретельна перевірка джерел доходів громадян.

Раніше журналістам вдалося з’ясувати, що подорожі депутата за кордон вже під час повномасштабної війни збіглись у часі з поїздками його дружини Євгенії з Росії до Туреччини. Через це Каптєлов пропустив декілька пленарних засідань Верховної Ради. Каптєлов розповідав, що поїздки «здійснювались з офіційною метою та у зв’язку з особистими обставинами», але так і не надав копії відповідних відряджень.