Роман Каптєлов пропустив декілька засідань ВР, імовірно, через зустрічі з дружиною за кордоном

Народний депутат від фракції «Слуга народу», член бюджетного комітету Роман Каптєлов не вказав у декларації, що його дружина й діти живуть в Росії. Також сім’я українського депутата має московську нерухомість, а його дружина-росіянка отримує зарплату від російської держустанови. Про це йдеться у розслідуванні «Схем» (проєкт «Радіо Свободи»), опублікованому 20 грудня.

Журналісти повідомляють, що сім’я Каптєлова покинула Україну за місяць до повномасштабного вторгнення. Дружина Євгенія та діти нардепа прилетіли до Стамбулу, звідки одразу попрямували до Москви.

Згідно з офіційними даними, Євгенія Каптєлова працює сімейною нутриціологинею та психосоматологинею. З грудня 2023 року жінка влаштувалась до державної установи культури у Москві під назвою «Об’єднання культурних центрів південно-західного адміністративного округу». Цікаво, що це об’єднання співпрацює з організацією «Воїн» – російським центром військової підготовки молоді, створеним за дорученням Владіміра Путіна.

«Як свідчить витяг із пенсійного фонду РФ, який отримали у своє розпорядження “Схеми”, у грудні дружина нардепа отримала 52 тис. рублів заробітної плати, це близько 21 тис. грн. Але ані цю роботу, ані дохід з її онлайн-тренінгів для росіян Роман Каптєлов не відобразив у своїй декларації за 2023 рік», – ідеться в матеріалі.

Також за дев’ять місяців цього року Євгенія Каптєлова заробила загалом понад 700 тис. рублів (приблизно 300 тис. грн). Відповідно до законодавства, депутат повинен вказати цей дохід дружини в майбутній декларації за 2024 рік. Також він має внести в декларацію інше майно сім’ї за кордоном та дані про неповнолітніх дітей. «Схеми» з’ясували, що з 2015 року родина Каптєлова володіє третиною квартири у Москві, вартість якої становить близько 6 млн грн.

Журналісти звернули увагу на те, що подорожі народного депутата за кордон вже під час повномасштабної війни збіглись у часі з поїздками його дружини Євгенії з Росії до Туреччини. Через це Каптєлов пропустив декілька пленарних засідань Верховної Ради.

У коментарі «Схемам» 44-річний депутат повідомив, що поїздки «здійснювались з офіційною метою та у зв’язку з особистими обставинами», але так і не надав копії відповідних відряджень. Каптєлов також заявив, що задекларував все, чого вимагає закон, а про російське майно родини він нібито не знає.

На запитання про можливі ризики, пов’язані з його статусом і проживанням сім’ї в Росії, Каптєлов відповів, що «ці обставини не впливають на його діяльність як народного депутата», оскільки він керується інтересами держави й діє в межах закону.

«З моменту введення воєнного стану вона (Євгенія) не перебуває в Україні, що пояснюється правовими й фактичними обставинами. Мої діти не мають українського громадянства, а я юридично не маю офіційного статусу батька через обставини, на які не маю впливу», – зазначив Каптєлов.

Попри це, відповідно до витягу з державного реєстру актів цивільного стану, Роман Каптєлов досі значиться батьком дітей і офіційним чоловіком Євгенії Каптєлової. До одруження у 2015 році Роман Каптєлов мав прізвище Мігрін.

Додамо, що народний депутат від партії «Слуга народу» Роман Каптєлов неодноразово висловлював антизахідну риторику і критикував зближення з Євросоюзом, нібито через надто ретельні перевірки джерел доходів.