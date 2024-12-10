ВРП звільнила суддю Донецького окружного адміністративного суду

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Людмили Арестової з посади судді Донецького окружного адміністративного суду. Про це у вівторок, 10 грудня, повідомили на сайті ВРП.

Зазначається, що Людмилу Арестову звільнили з посади за вчинення істотного дисциплінарного проступку. За таке рішення проголосували 13 членів Вищої ради правосуддя.

«Підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді. Рішення ВРП про звільнення з посади не є рішенням про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, а лише ухвалюється на його підставі, тому за своєю суттю є кадровим», – повідомили на сайті ВРП.

Як зазначають журналісти проєкту «Схеми», скаргу на Людмилу Арестову подала громадська організація «Всеукраїнське обʼєднання «Автомайдан». Раніше журналісти виявили у судді російський паспорт.

У липні 2023 року «Схеми» оприлюднили витяг з «Роспаспорту», який свідчить про те, що Арестова стала громадянкою Росії 5 квітня 2014 року, а сам паспорт отримала 10 квітня того ж року.

Людмила Арестова стала громадянкою Росії у квітні 2014 року

Крім того, Людмила Арестова протягом 2018-2022 років їздила до окупованого Криму. Загалом у анексованому півострові Арестова пробула щонайменше 255 днів. Свої поїздки до Криму вона пояснила тим, що їздить туди аби відвідати батьків.

«Я до цього ставлюся нормально, тому що заборони для суддів, які мешкали в Криму і у кого живуть там родичі, якщо є майно, немає. Коли я проходила кваліфікаційне оцінювання, то ці питання ставилися членами комісії. Вони сказали, що до мене питань немає, тому що я не на відпочинок їжджу, а тому що в мене там батьки літні, які мають дуже серйозні захворювання». У мене батьки – громадяни Російської Федерації, вони мешкали на Камчатці, а потім переїхали в 2007 році в Севастополь і отримали посвідку на постійне проживання», – цитують «Схеми» Людмилу Арестову.

Проєкт «Схеми» також показав фото, яке свідчить про те, що у 2018 році Людмила Арестова святкувала День народження своєї доньки у кафе в окупованому Криму.

Людмила Арестова у 2018 році святкувала День народження своєї доньки в окупованому Криму

Журналісти також зауважили, що Людмила Арестова у анкеті судді під час кваліфікаційного оцінювання вказувала, що не має російського громадянства.

Додамо, що Донецький окружний адміністративний суд у 2014 році переїхав до міста Слов’янськ, а з початком повномасштабного – у Дніпро.