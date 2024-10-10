Інна Отрош після 2014 року їздила до Криму та Росії

У четвер, 10 жовтня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення Інни Отрош з посади судді Господарського суду міста Києва. Про це повідомили на сайті ВРП.

Зазначається, що комісія визнала Інну Отрош такою, що не відповідає займаній посаді. За таке рішення проголосували 11 членів Вищої ради правосуддя, ще троє – проти.

«За результатами проведеної співбесіди та дослідженого досьє суддя Інна Отрош не підтвердила відповідність займаній посаді за критеріями професійної етики та доброчесності», – йдеться у повідомленні ВПР.

Як повідомила Громадська рада доброчесності, Інна Отрош – донька ексголови Печерського суду, яку також звати Інна Отрош. Її мати після Революції гідності переїхала до анексованого Криму і прийняла російське громадянство. Донька колишньої голови Печерського суду неодноразово їздила до Криму та Росії після 2014 року.

Центр протидії корупції наводить цитату Інни Отрош щодо поїздок до Криму: «Громадяни України мають право їздити в Крим…. А те, що там тимчасово знаходяться окупаційні війська, ми зараз частково перекладаємо вину на суддів, які туди їздять. Це вина тих державних органів, які не забезпечили недоторканність кордонів у свій час».

Зокрема, у 2017-2019 роках Інна Отрош вісім разів їздила до анексованого Криму, а у 2015 році – двічі була у Санкт-Петербурзі. Вона також виставляла у соцмережі фотографії з Санкт-Петербурга.

Фотографії, які виставляла Інна Отрош після анексії Криму

Як зазначає членкиня ради Тетяна Катриченко, Інна Отрош обійняла посаду судді у Луганську у 26 років. Пропрацювавши там лише два тижні, попросила перевести її до Господарського суду Києва. Її прохання задовольнили, хоча вона не мала для цього відповідного стажу роботи. Крім того, до київського суду її призначили без конкурсу на посаду.

«Вона отримала квартири у Києві, заміський будинок та дорогу машину. Походження майна пояснювати не захотіла. Каже, набула його до того, як стала суддею», – розповіла Тетяна Катриченко.

Додамо, що у 2010 році старша Інна Отрош як суддя Печерського райсуду Києва розглядала скарги тодішніх народних депутатів Андрія Парубія та Юрія Гримчака щодо порушення проти них кримінальних справ. Йдеться про зіткнення у Верховній Раді під час розгляду питання про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на території України. Тоді прокуратура порушила кримінальну справу щодо Парубія та Гримчака за фактом незаконного впливу на голову Верховної Ради України (Володимира Литвина). Адвокати Парубія та Гримчака заявляли про відвід Отрош, оскільки вважали, що вона може упереджено поставитись до розгляду справи.

Нагадаємо, 9 жовтня 2023 року журналісти проєкту «Схеми» з’ясували, що колишня суддя Верховного Суду України Валентина Сімоненко, яка подала у відставку у березні 2023 року, має російський паспорт та досі не вийшла з громадянства РФ.