Підозрювані облаштували кол-центри у квартирах і приватному будинку

В Україні припинили роботу мережі шахрайських кол-центрів, пов’язаних із наркокартелем «Хімпром». Один із них працював у Хмельницькому, а інший – у Вінниці. Про це у пʼятницю, 20 листопада, повідомив виконувач обовʼязків генерального прокурора Антон Ковальський.

Завершальний етап міжнародної спецоперації Connect відбувся 19 листопада. Правоохоронці припинили роботу кол-центрів, учасники яких ошукували громадян країн Євросоюзу, зокрема Чехії, Литви та Латвії.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

У справі фігурують 16 підозрюваних, четверо з них перебувають у міжнародному розшуку. Крім того, за запитами іноземних партнерів уже екстрадували 39 людей.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У Хмельницькому зловмисники облаштували підпільні офіси у звичайних квартирах. Під час спецоперації правоохоронці провели 18 обшуків і затримали 12 людей. Усім їм повідомили про підозру.

У Вінниці кол-центр працював в орендованому приватному будинку. Його учасникам також готують повідомлення про підозру за ст. 255-4 Кримінального кодексу України (створення, керівництво, участь та сприяння діяльності електронно-комунікаційної шахрайської організованої групи). Санкція цієї статті передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Додамо, що у квітні цього року поліцейські викрили злочинне угруповання «Хімпром», яке діяло на території України. Одним із напрямів діяльності «Хімпрому» став багаторівневий проєкт під назвою U420, однойменні магазини якого працювали у Львові, Києві, Дніпрі та інших великих містах.

Учасники злочинної схеми роками вибудовували інфраструктуру впливу всередині країни за допомогою наркотрафіку, насилля, шахрайських кол-центрів, тиску на правоохоронців і спроб дискредитації державних інституцій.