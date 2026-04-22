Мережа U420 налічувала 105 магазинів по країні

Поліцейські викрили злочинне угруповання «Хімпром», яке діяло на території України. Одним із напрямків діяльності «Хімпрому» став багаторівневий проєкт під назвою U420, однойменні магазини якого працювали у Львові, Києві, Дніпрі та інших великих містах. Про це повідомила Національна поліція та її керівник Іван Вигівський в середу, 22 квітня.

За словами Вигівського, діяльність «Хімпрому» координувалася з-за кордону. Лідером «Хімпрому» називають 36-річного громадянина РФ Єгора Буркіна на псевдо Мексиканець, який останні сім років перебуває у міжнародному розшуку. Попри це, зловмисник продовжував дистанційно координувати діяльність членів злочинної мережі та розподіл фінансів.

Учасники злочинної схеми роками вибудовували інфраструктуру впливу всередині країни за допомогою наркотрафіку, насилля, шахрайських call-центрів, тиску на правоохоронців і спроб дискредитації державних інституцій.

«Поліцейських, які викривали спільноту, переслідували. Опоненти ставали мішенню. Правоохоронці задокументували понад 30 фактів насильницьких злочинів, учинених учасниками “Хімпрому” або на їхнє замовлення», – ідеться в повідомленні.

У межах десятків кримінальних проваджень поліцейські провели тисячі обшуків та задокументували механізм функціонування злочинної інфраструктури. Днями правоохоронці провели дві масштабні спецоперації в Україні. Наразі вже оголошено підозри учасникам злочинної спільноти, включно з лідером.

Паралельно «Хімпром» ошуковував і Європу. Зокрема, ідеться про мережу call-центрів по Україні, яка видурила в громадян країн Євросоюзу майже 50 млн грн. У грудні 2025 року поліцейські ліквідували цю мережу.

Тоді за результатами понад 70 обшуків у різних областях правоохоронці затримали співорганізатора та п’ятьох виконавців. Усім спільникам оголосили підозри, а суд відправив їх під варту. Організатора мережі call-центрів оголосили в міжнародний розшук.

Одним із напрямків діяльності «Хімпрому» став багаторівневий проєкт під назвою U420. Суть проєкту полягала у виготовленні та розповсюдженні на території всієї країни продукції, що містить синтетичні канабіноїди. Скориставшись відсутністю заборони в законодавстві, учасники злочинної спільноти налагодили ввезення в Україну синтетичних канабіноїдів для подальшого виготовлення продукції з їх вмістом.

Обшуки на виробництві U420 (фото Нацполіції)

У вересні 2025 року Нацполіція ініціювала обмеження обігу продукції з вмістом сполук на основі PINACA (синтетичні канабіноїди), які становлять реальну загрозу життю та здоров’ю населення. У лютому 2026 року обіг синтетичного канабіноїду ADB-4en-PINACA було обмежено, попри протидію зі «Хімпрому».

Ключові виробничі хаби, які забезпечували безперервне постачання продукції до всіх регіонів, розміщувались в Києві та Дніпрі. Усього за кілька місяців мережа U420 стрімко масштабувалася: якщо у листопаді минулого року було 13 магазинів, то вже у квітні 2026 року – 105 торгових точок. Основним товаром цих наркошопів стали джоінти – готові до вживання вироби для куріння.

Щоб приховати реальні прибутки від наркоторгівлі організатори злочинної інфраструктури використовували підконтрольних фізичних осіб-підприємців, так званих дропів. Поліція встановила 145 таких суб’єктів господарювання, адміністрування яких здійснювалося з однієї IP-адреси. Через них здійснювалося маскування руху коштів потоків та централізоване управління доходами. Так, лише протягом двох днів на рахунок одного з таких ФОПів надійшло 56 млн грн. Крім того, для подальшого переміщення та легалізації коштів, фігуранти додатково використовували криптовалютні гаманці.

У межах масштабної спецоперації правоохоронці провели 281 обшук на території Києва та 10 областей. У результаті ліквідовано місця незаконного виробництва, фасування та збуту продукції, а також вилучено: понад 54 тис. літрів готової продукції із вмістом CBD, більш як 12 тис. джоінтів, 20 тис. блістерів пігулок «Сон-Релакс», більш як 4 тис. банок із цукерками, желейними ведмедиками та гашишем, понад 3 тис. кг суміші для джоінтів, обладнання, пакувальні матеріали, понад 300 телефонів, понад тисячу банківських карток, 145 печаток, документи, 7 млн грн готівки.

Орієнтовна вартість вилученого становить понад 75 млн грн. У межах справи правоохоронці наклали арешт на 416 рахунків суб'єктів господарювання, залучених до схеми та заблокували криптовалюту на суму майже 1 млн USDT.

Наразі слідчі повідомили чотирьом учасникам про підозру за ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

17 квітня правоохоронці провели ще понад 70 обшуків на території Києва та чотирьох областей держави. У результаті вилучено 15 авто і майже 7 млн грн, а також зброю та боєприпаси. За результатами спецоперації правоохоронці затримали двох представників керівної ланки кримінальної інфраструктури, які керували протиправною діяльністю на території України.

Залежно від участі у злочинній діяльності членам злочинної спільноти повідомили про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, у тому числі її лідеру – заочно: ч. 4 ст. 189 (вимагання), ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна). Підозрюваних, які перебувають в Україні, суд відправив під варту.

Усього за період документування діяльності «Хімпрому» про підозру повідомили 23 виконавцям, яких угруповання використовувало для реалізації силового сценарію. Трьох із них уже засуджено: одного – до чотирьох років, ще двох – до шести років позбавлення волі.