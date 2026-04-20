Постраждалий 23 роки працював на підприємця за продукти та сигарети

Поліцейські спільно з прокурорами викрили 71-річного підприємця з міста Городок на Львівщині, власника місцевого ринку «Фоса» Степана Величка, який 23 роки тримав у рабстві однокласника. Підприємець відібрав у робітника паспорт та використовував його як безкоштовну робочу силу на господарстві. Постраждалий жив у нелюдських умовах, а за роботу отримував продукти та сигарети.

Як повідомили у понеділок, 20 квітня, у поліції та прокуратурі Львівщини, з 2002 до кінця вересня 2025 року мешканець Городка, скориставшись уразливим станом знайомого, експлуатував його для виконання фізичної роботи, застосовуючи психологічне та фізичне насильство.

«Попередньо, до місцевого підприємця звернулася містянка з проханням допомогти її братові, з яким вона проживає в одному будинку. Жінка просила знайти родичеві, якому на той час було 47 років, окреме житло, так як той зловживає алкоголем. Оскільки чоловіки колись товаришували, бізнесмен запропонував жінці працевлаштувати її родича», – розповіли в прокуратурі.

Спершу передбачалося, що брат виконуватиме посильну роботу на господарстві підприємця, за що отримуватиме оплату. Також роботодавець пообіцяв забезпечити йому місце проживання на території свого домогосподарства, де проживав з дружиною, а останні кілька років – з сином та його сім’єю.

У подальшому ж домовленість про найм переросла у трудову експлуатацію.

«Якщо перші роки найманий робітник дійсно міг вільно пересуватися, навідуватися до сестри і залишати за бажанням домоволодіння роботодавця, то з часом таких базових людських прав його позбавили. При цьому все, що він отримував за працю – продукти харчування, інколи готові страви, цигарки і дах над головою. Грошей за виконану роботу він не отримував», – зазначили в прокуратурі.

Так перші роки проживання в підприємця однокласник допомагав на будівництві будинку, пізніше, коли стало важче працювати, виконував різну роботу на господарстві: різав та рубав дрова, косив траву, збирав городину. Про те, що і коли потрібно зробити, підприємець повідомляв як при зустрічі, так і по телефону.

«На період з березня до жовтня найманого робітника вивозили на територію агропромислового господарства бізнесмена. Там чоловік охороняв ділянку з озером і час від часу доглядав за свинями, яких також утримували на тій території», – додали прокурори.

За даними слідства, ні на території домоволодіння у Городку, ні на території фермерського господарства у потерпілого не було належних умов для проживання.

«Так, у холодну пору року він мешкав у кімнаті господарської будівлі неподалік триповерхового будинку бізнесмена. Для опалення там використовувалася буржуйка. Однак через одинарні двері, що не зачинялись щільно та вели відразу на вулицю, обігріти приміщення було неможливо. Водопостачання – відсутнє, підлога – бетонна, окремого місця для приготування їжі не було, а туалетом слугувала вигрібна яма, обгороджена з трьох сторін метровими стінками», – розповіли в прокуратурі.

На території агрогосподарства чоловік жив у металевому контейнері без утеплення, вікон, електрики, а також без води та каналізації і без можливості приготувати їжу. Воду можна було брати з джерела неподалік, митися – в озері, а туалет був відсутній взагалі.

У жодному з «помешкань» у чоловіка не було змінної постільної білизни чи змінного одягу. Документів у нього теж не було, оскільки паспорт забрав роботодавець.

Слідство з’ясувало, що скарги потерпілого на здоров’я роками ігнорували, а якщо підприємцеві не подобалася якість виконаної роботи, він бив робітника палкою, кричав, лаявся та принижував.

У трудовій експлуатації чоловік перебував 23 роки і торік у кінці вересня його звільнили після того, як працівники міграційної поліції отримали відповідну інформацію. Зараз потерпілому 71 рік, майже третину життя він провів у трудовій неволі. Зараз він перебуває у геріатричному пансіонаті, де отримує лікування та догляд.

Підприємець насильно утримував та експлуатував однокласника

«Згідно з висновками медиків чоловік має хронічні захворювання серцево-судинної системи, а також травми рук. Крім цього у чоловіка повністю відсутні зуби. Також судово-психіатрична експертиза встановила погіршення психоемоційного стану та соціальної адаптації потерпілого. Причинами стали ізоляція, обмеження пересування та брак позитивної комунікації», – додали в прокуратурі.

Підприємцеві з Городка повідомили про підозру у торгівлі людьми (ч. 2 ст. 149 ККУ). Правоохоронці не розголошують прізвище підприємця.

За даними ZAXID.NET, підозру отримав 71-річний Степан Величко. За даними YouControl, він зареєстрований як ФОП понад 30 років тому. Основний вид діяльності – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Степан Величко є власником місцевого торгового ринку «Фоса».