Військовослужбовця ТЦК та поліцейського затримали після одержання грошей

ДБР у Львові розслідує кримінальне провадження про одержання хабаря 3500 доларів військовослужбовцем та дільничним офіцером поліції, які входили до групи оповіщення ТЦК. Вони вимагали та одержали від військовозобов’язаного гроші за зняття з розшуку. Про це йдеться в ухвалах Личаківського районного суду Львова.

У матерілах справи зазначається, що військовий ТЦК, перебуваючи на посаді стрільця відділення оповіщення, залучив до протиправної діяльності старшого дільничного офіцера поліції Львівського райуправління поліції, котрий разом з ним входив до групи оповіщення, а також інших наразі невстановлених осіб.

На початку травня військовослужбовець зателефонував до військовозобов’язаного, який був у розшуку з січня цього року через неявку за повісткою, на месенджер воцап та пояснив схему зняття з військового розшуку та внесення відповідних даних до системи «Оберіг». За таку послугу співробітник ТЦК спершу вимагав 4 тис. доларів, але вже в середині травня озвучив ціну 3,5 тис. доларів.

Передача грошей відбулася в автомобілі біля ТЦ «Інтерсіті» на просп. Чорновола у Львові, після чого військовослужбовця та поліцейського затримали. Їм оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди.

Суд відсторонив стрільця відділення ТЦК від посади та обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю сплати 133 тис. грн застави.