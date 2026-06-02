На Буковині представники ТЦК мобілізували громадянина Німеччини, який за національністю є українцем. Про це 1 червня повідомив у фейсбуці народний депутат від «Слуги народу» Георгій Мазурашу. Нардеп додав, що громадянство буковинцю припинили ще у 2017 році, а в Україну він приїхав, щоб відвідати родичів. У коментарі ZAXID.NET у Чернівецькому обласному ТЦК та СП підтвердили факт мобілізації та додали, що військовозобов’язаний є громадянином України, згідно з даними в реєстрах.

Георгій Мазурашу зазначив, що Посольство Німеччини в Києві вже знає про цей інцидент. Також він оприлюднив документ про припинення громадянства України уродженцю Чернівецької області, згідно з указом президента від 25 листопада 2017 року. На аркуші стоїть підпис тодішнього посла України в Німеччині Андрія Мельника.

У Чернівецькому обласному ТЦК та СП підтвердили ZAXID.NET, що 29-річного чоловіка мобілізували. Під час перевірки документів він не пред’явив довідку про припинення громадянства. Наразі він перебуває у навчальному центрі однієї з військових частин ЗСУ.

«Військовослужбовці ТЦК та СП діяли, відповідно до вимог чинного законодавства. Мобілізований чоловік, згідно з даними державного реєстру та інформації Чернівецького відділу УДМС, є громадянином України. Правом на відстрочку він не користувався, військово-лікарською комісією був визнаний придатним та направлений для проходження військової служби в одну з військових частин», – зазначили в Чернівецькому обласному ТЦК та СП.

За даними Георгія Мазурашу, буковинця мобілізували через довідку державної міграційної служби Чернівецької області про оформлення першого паспорта громадянина України у 2013 році.