Георгій Мазурашу назвав війських ТЦК помічниками росіян

Народний депутат від партії «Слуга народу» Георгій Мазурашу назвав військових ТЦК «помічниками рашистських агресорів». Відповідний пост він опублікував у неділю, 10 травня, на своїй фейсбук-сторінці.

О 10:07 Георгій Мазурашу опублікував допис, у якому повідомив про роботу групи оповіщення на одній із вулиць Чернівців, назвавши військових ТЦК помічниками росіян.

«На Сторожинецькій в районі хлібного готуйте завчасно військово-облікові документи, там працюють неофіційні помічники рашистських агресорів…», – написав Георгій Мазурашу.

О 10:09 нардеп відредагував пост, додавши, що йдеться про «помічників рашистських агресорів в українській формі». Згодом Мазурашу ще кілька разів змінив допис. Загалом пост Мазурашу змінювався чотири рази після публікації першої версії.

«Коли бачите щось типу мобільного блокпоста попереду, готуйте завчасно військово-облікові документи – там, зазвичай, працюють неофіційні помічники рашистських агресорів в українській формі…», – йдеться в останній версії допису Мазурашу.

Далі нардеп закликає не конфліктувати з військовими ТЦК, бо «ці особи, як правило, досить агресивні». Також, за словами Мазурашу, військові, які здійснюють заходи оповіщення, «дуже ненавидять українців, особливо неспроможних служити/воювати».

Закінчується пост Мазурашу зверненням до Бога: «Боже, Україну збережи… І дай розуму і мудрості українцям не шкодити самі собі, зокрема, ганебною “бусифікацією”». До допису політик прикріпив фото, на якому зображені поліцейський та військовий біля авто.

Зауважимо, що 55-річний Георгій Мазурашу є одним із лідерів серед нардепів за кількістю зареєстрованих законопроєктів. Зокрема, у травні 2022 року Мазурашу разом із Мар’яною Безуглою та Олександром Федієнком були співавторами скандального законопроєкту №7351, який дозволив би військовим командирам застосовувати зброю проти підлеглих за невиконання наказів у бойових умовах. Законопроєкт викликав значний суспільний резонанс і сприймався як спроба легалізувати смертну кару, а згодом його відкликали.

Крім того, Георгій Мазурашу був одним з ініціаторів законопроєкту про кримінальне переслідування за критику влади у соцмережах. Також він пропонував карати позбавленням волі за фейкові профілі у соцмережах та штрафувати за «пропаганду гомосексуальності». У 2022 році нардеп висловлювався проти вступу України до НАТО.