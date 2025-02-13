Протягом останніх місяців зафіксовано десятки випадків, коли депутати поширювали неперевірену інформацію щодо мобілізації та ситуації у війську. Слова депутатів часто використовували як аргумент для ворожої пропаганди, а частина озвучених ними фактів були вкидом російських пропагандистів. Такі заяви безсумнівно грають на руку ворогу і шкодять інформаційній безпеці України. Ми вирішили з’ясувати, кого з нардепів і як саме найчастіше використовує ворожа пропаганда.

Для цього промоніторили частоту цитування чинних нардепів, які регулярно критикують процес мобілізації та ситуацію в Збройних силах України, в проросійських медіа та телеграм-каналах (в тому числі афільованих з Російською Федерацією, які постійно працюють на деморалізацію українського населення) впродовж 5 місяців – з вересня 2024 по січень 2025 року включно. Підсумували кількість згадок та охоплення цих заяв і отримали рейтинг депутатів, які найчастіше фігурують в повідомленнях пропаганди. Нижче розбираємо найгучніші заяви цих нардепів та як саме їх використовує ворог.

Результати аналізу цитувань українських депутатів на інформаційних ресурсах ворога

Перше місце – Олексій Гончаренко і таємнича пропажа грошей із ТЦК

Олексій Гончаренко (партія «Європейська солідарність») виявився найбільш «популярним» в прокремлівських ЗМІ: за визначений період його цитували аж 1009 разів, а загальне охоплення цих заяв – понад 14,1 мільйонів читачів.

Одним із найрезонансніших випадків була заява Гончаренка з трибуни Верховної Ради про викрадення мобілізованим 27 тисяч євро з кабінету начальника ТЦК. При тому, що днем раніше цю інформацію офіційно спростували у Закарпатському ОТЦК. Цей вигаданий фейк, першоджерелом якого є анонімні ресурси, завдяки легалізації офіційною особою отримав поширення на ще більшу аудиторію. Складно навіть уявити дзеркальну ситуацію, коли в Держдумі Росії поширюють фейки про русню, які вигадали в Україні.

Іншого разу він заявив, що «18-річного хворого хлопця хочуть відправити в ДШВ» і як підтвердження надав скріншот повідомлення з телеграму. Знаєте як це використав ворог? На основі такого і схожих повідомлень з каналу нардепа створив фейкову новину про те що «В ДШВ мобілізували 18-річного хлопця з ДЦП» з посиланням на заяви Гончаренка.

Скриншот новини з проросійського телеграм каналу

Друге місце – Анна Скороход та її новини з села

За визначений період у нардепки Анни Скороход (група «За майбутнє») 661 згадок на проросійських каналах, а охоплення навіть вище ніж в Гончаренка – 15,7 мільйонів читачів.

Скороход регулярно робить гучні заяви на ефірах та ток-шоу, відеонарізки з яких потім поширюються в соціальних мережах. Наприклад, в одному з ефірів вона розповіла, що командири вимагають від солдатів гроші в загальну касу і «якщо раніше це були суми до 5 тисяч гривень, то наразі близько 25 тисяч. Якщо військовослужбовець не погоджується, його відправляють на передок». Жодних підтверджень чи розслідувань щодо озвучених випадків вона не наводить.

Скриншот новини з проросійського телеграм каналу

На тому ж ефірі вона заявила, що «з одного села мобілізувалося 98 хлопців, а живими залишилося двоє». Назви села, району, області чи інших фактів вона звісно ж не називає. Загалом нардепка часто робить заяви без доведеного фактажу з наративами, що розколюють українське суспільство.

Варто зазначити, що до повномасштабного вторгнення Скороход називаладекомунізацію маразмом, а георгіївську стрічку – символом перемоги. Частину своїх заяв вона досі озвучує російською, а її колишній чоловік – ексгромадянин держави-агресора.

Третє місце – Мар’яна Безугла і шалені охоплення Соловйова

Хоча в позафракційної Мар’яни Безуглої 594 згадки в афільованих з Росією ЗМІ, загальне охоплення цих публікацій – аж 25,9 мільйонів читачів, що займає перше місце у нашому рейтингу за охопленням.

Одіозних заяв Безуглої щодо мобілізації, ТЦК чи ЗСУ вистачає. Наприклад, пост у Facebook та Telegram-каналі про те, що у разі розформування «щонайменше 50 тисяч військовослужбовців ТЦК та СП змогли б поповнити ряди необхідних бойових підрозділів». Хоча згодом Міноборони повідомило, що загалом в усіх ТЦК працює 36 тисяч, з яких 7 – цивільні, 3 – жінки, а 18,5 – уже обмежено придатні, озвучена нардепкою цифра дала ще один привід ворожим каналам підсилити хвилю суспільного обурення тим, «чому ТЦК не йдуть на фронт».

Скриншот новини з проросійського телеграм каналу

Одна з останніх про те, що «вбивство військового ТЦК – це наслідок роботи ТЦК» стала подарунком для російських пропагандистів. Це настільки влучно потрапило в бажаний для ворожої дискредитаційної кампанії результат, що її процитував навіть Соловйов.

Скриншот новини з телеграм каналу пропагандиста Соловйова

Четверте місце – Дмитро Разумков і мобілізація жінок

У позафракційного депутата 253 згадки у проросійських ресурсах з 4,67 млн охоплення. Одна з найяскравіших заяв Разумкова – про те, що згідно з новим законодавством про проходження БЗВП призиватимуть 18-річних, якщо їх відрахували з закладів вищої освіти. Цю заяву швидко спростував керівник Центру протидії дезінформації РНБО, оскільки за законодавством мобілізація громадян відбувається з 25 років. Проте Разумкова все одно активно цитували ворожі Telegram-канали для нагнітання гарячої теми.

Скриншот новини з проросійського телеграм каналу

Раніше Разумков зробив резонансну заяву про те, що Верховна Рада під час голосування за вищезгаданий законопроєкт «зробила перший крок до мобілізації жінок». І хоча мобілізація жінок відбувається лише добровільно, нардеп цими словами створив черговий простір для маніпуляцій.

П’яте місце – Олександр Федієнко і його «нові тенденції»

Нардеп (партія «Слуга народу») за визначений період має 202 згадки в афільованих з росією каналах. Охоплення цих публікацій – 2,8 мільйонів читачів.

Найчастіше Федієнко коментує тему бронювання працівників підприємств. Так, однією з найгучніших його заяв була про те, що «намітилась нова тенденція – працівники ТЦК примусово мобілізують працівників, які мають при собі документи з підтвердженням їхнього бронювання». І хоча Сухопутні війська назвали таку інформацію маніпулятивною і пояснили обов’язок роботодавців повідомляти про бронь, проросійські пабліки почали масово поширювати інформацію про мобілізацію заброньованих.

Скриншот новини з проросійського телеграм каналу

Кого ще активно цитують російські новинні пабліки

Інші нардепи з рейтингу мають менше 200 згадок у проросійських джерелах. Іноді ворожа пропаганда просто покликається на їхні заяви під час створення новин, проте часто використовує неоднозначні чи маніпулятивні тези для просування власних наративів.

Наприклад, коментар Ніни Южаніної (партія «Європейська солідарність») щодо роботи хабів єдності за кордоном про те, що вона «не впевнена що не дійдуть до цього (роботи ТЦК в цих хабах – ред.)» ворожі канали почали розганяти як анонс роботи ТЦК в інших країнах.

Скриншот новини з проросійського телеграм каналу

Пост нардепа Романа Грищука (партія «Слуга народу») про те, що через неоднозначне трактування законодавства є ризик мобілізації викладачів та студентів влітку, теж привернув увагу проросійських пабліків. І хоча сам депутат згодом відредагував пост, додавши пояснення, а міністр освіти офіційно спростував цю інформацію, ворожа пропаганда уже використала цю інформацію для нагнітання ситуації.

Скриншот новини з проросійського телеграм каналу

У випадку із заявою Георгія Мазурашу (партія «Слуга народу») про те, що «військові керівники, які впливають на процеси, вважають себе рабовласниками, вони думають, що всіх можна змусити робити що завгодно» ворожій пропаганді навіть не довелося нічого додавати, бо ця фраза уже співзвучна з одним з їхніх наративів.

Схожа ситуація була з Олександром Бакумовим (група «Розумна політика»). Він з трибуни Верховної Ради, розповідаючи про мобілізацію в Харкові, сказав: «Це якась фільтрація населення. Це неналежні засоби і заходи, які вживаються. Це що за ОЗГ? (організоване злочинне угрупування – ред.)». Це саме та теза, яку ворог постійно вкидає в український інформаційний простір, складаючи паралелі з нацистським режимом Гітлера.

Скриншот новини з проросійського телеграм каналу

Певно, наведений список нардепів можна було б назвати рейтингом Соловйова або Симоньян. Адже хотілося б боротися з ворожою пропагандою, а не допомагати їй. Тому закінчити огляд можна цитатою журналіста і волонтера Олексія Молчанова: «хочеться вгамувати це непорозуміння, що розбушувалось».