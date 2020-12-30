Анна Скороход обурилася забороною радянської символіки

Колишня депутатка фракції «Слуга народу», а нині членкиня групи «За майбутнє» Анна Скороход в етері телеканалу «НАШ» розкритикувала боротьбу з комунізмом і назвала це маразмом.

«Боротьба з комунізмом, Радянським Союзом – це все маразм. І такі випадки, які ми спостерігаємо у Львові. Це хвороба суспільства, це запалення мозку частини суспільства, які ми маємо завдяки політиці, яку у нас проводили всі ці роки. Ми повинні шанувати історію. У мене прадід дійшов до Берліна, для нього георгіївська стрічка – символ перемоги. Чому якась недалека людина повинна мені вказувати, що це символ зла? На якій підставі?», – заявила Скороход.

Нагадаємо, у центрі Львова 28 грудня затримали 19-річного юнака з Києва, який був одягнутий у шапку з емблемою Радянського Союзу – серпом і молотом на тлі п'ятикутної червоної зірки. За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження. Максимально киянину загрожує позбавлення волі на 5 років з конфіскацією майна.

З 2014 року – початку збройної агресії Росії проти України – георгіївська стрічка стала символом окупантів та їхніх спільників в Україні.

У 2017 році вступив в силу закон про заборону виробництва, публічного використання, демонстрації або носіння георгіївської стрічки або її зображення. Дія закону не поширюється на документи, видані до 1991 року, музейні експонати, оригінали бойових знамен, оригінали орденів і медалей, а також зображення в місцях поховань.