Юнак зайшов у кафе в центрі Львова в шапці з серпом і молотом

У Львові затримали 19-річного юнака з Києва, який був одягнутий у шапку з емблемою Радянського Союзу – серпом і молотом на тлі п'ятикутної червоної зірки. Про чоловіка із забороненою комуністичною символікою у поліцію повідомив очевидець. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Випадок трапився у понеділок, 28 грудня, близько 16:30 у центрі Львова.

«До поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з кафе на вулиці Валовій у Львові перебуває чоловік, на шапці якого присутня комуністична символіка. На місці працювала слідчо-оперативна група Галицького відділу поліції. Правоохоронці встановили особу зловмисника – 19-річного жителя Києва. У нього вилучено шапку з кокардою, на якій зображено серп і молот у червоній зірці», – розповіли у поліції Львова.

За ч.1 ст.436-1 ККУ (поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного режиму) передбачено позбавлення волі до п’яти років з конфіскацією майна.