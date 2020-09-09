Львів'янин був одягнений у футболку з написом «СССР» та п'ятикутною зіркою з серпом і молотом

Львівська поліція відкрила кримінальне провадження на 21-річного львів'янина через футболку з радянською символікою. Кілька перехожих зауважили його в центрі Львова ввечері 8 серпня і доправили у відділок поліції. Тепер хлопцеві загрожує кримінальна відповідальність.

Як повідомили у місцевій поліції, 21-річного хлопця у футболці з написом «СССР» та зображенням п’ятикутної зірки з серпом і молотом вчора ввечері доправили до відділку поліції з провулку Крива Липа, відомого місця концентрації розважальних закладів у центрі Львова.

«Правоохоронці вдячні небайдужим громадянам, які виявили зловмисника у центрі міста та доставили його у відділ поліції», – зазначено у повідомленні поліції.

Поліція уже відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-1 ККУ, що передбачає кримінальну відповідальність за поширення і пропаганду комуністичної символіки у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією майна.

Затримували чоловіка представники націоналістичної організації "Сокіл" (фото Антона Орестовича)

Згодом стало відомо, що затримували чоловіка у провокаційній футболці активісти молодіжної націоналістичної організації «Сокіл».

«Вчора у проїзді Крива Липа у Львові ми з друзями затримали представника русского міра у футболці з написом «СССР» та серпом і молотом. Негідник вирвався і голий до пояса втік у туалет закладу «Золотий Колос». Подерта футболка залишилась у мене в руках. Коли приїхала поліція, він вийшов вже у іншому верхньому одязі, але в Галицькому райвідділі поліції не заперечував того, що саме у цій футболці перед тим був одягнений – не міг заперечувати, оскільки було багато свідків цього», – розповів у Facebook безпосередній учасник події Антон Орестович.

Активісти надали свідчення працівникам поліції і очікують належного покарання для порушника.

Зазначимо, закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», прийнятий Верховною Радою у 2015 році, забороняє виготовлення, поширення та публічне використання будь-якої комуністичної чи нацистської символіки.