Українців розшукали співробітники прикордонної поліції та троє гірських рятувальників

У горах Марамуреш у Румунії знайшли загиблого українця, який, ймовірно, заблукав після незаконного перетину державного кордону. Ще двох чоловіків вдалося врятувати. Про це у неділю, 22 листопада, повідомив румунський телеканал Digi24.

До Оперативного координаційного центру зателефонувала жінка, яка повідомила, що троє громадян України заблукали в горах після незаконного перетину кордону з Румунією. За її словами, один із чоловіків ледве міг пересуватися.

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На пошуки вирушили двоє співробітників прикордонної поліції з комуни Поєніле-де-суб-Мунте та троє гірських рятувальників зі спеціальним транспортом.

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«Під час операції пошукові групи виявили двох громадян України в напрямку населеного пункту Репедеа, у безпосередній близькості від державного кордону, а незабаром після цього знайшли й третього, але, на жаль, він не подавав ознак життя», – повідомили прикордонники.

За словами речниці територіального інспекторату прикордонної поліції Сігету Мармацієй Аліни Петрару, пошуково-рятувальна операція проходила у важкодоступній місцевості, вкритій суцільним сніговим покривом.

Матеріали для подальшого розслідування передадуть до поліції.

Нагадаємо, 26 жовтня прикордонники Чернівецького загону зафіксували рух мотопараплана в напрямку кордону з Молдовою. Українські охоронці кордону передали інформацію молдовським колегам, які згодом затримали порушника. Ним виявився житель Хмельницької області, який незаконно перетнув державний кордон.