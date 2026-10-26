Мешканець Хмельниччини втік за кордон на мотопараплані

Житель Хмельницької області на мотопараплані незаконно перетнув кордон з Молдовою, де його затримали працівники місцевої прикордонної поліції.

Як повідомили у понеділок, 26 жовтня, у Західному регіональному управлінні ДПСУ, прикордонники Чернівецького загону зафіксували рух в бік державного кордону з Молдовою літального апарату. Охоронці кордону передали інформацію представниками прикордонної поліції Республіки Молдова, які згодом затримали порушника.

«Під час взаємодії з молдовськими колегами з’ясувалося, що порушником є громадянин України, житель Хмельницької області. В ході подальших перевірочних заходів встановлено, що зліт мотопараплану відбувся з території Хмельницької області», – додали в ДПСУ.

У ДПСУ уточнили ZAXID.NET, що порушника затримали 26 жовтня близько 15:00. Більше інформації про нього наразі немає, з ним проводить заходи молдовська сторона.

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