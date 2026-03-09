Судячи із оприлюднених фото, українець перелетів кордон на двомісному літаку Ikarus C22 Rotax 582

31-річний українець незаконно втік у Румунію, перелетівши кордон на ультралегкому літаку. Він приземлився у повіті Сучава, що межує із Чернівецькою областю, та звернувся з проханням про тимчасовий захист через повномасштабну війну.

Як повідомили у Румунській прикордонній поліції, вранці у неділю, 8 березня, у районі Фретеуцій-Векі у повіті Сучава виявили 31-річного українця, який незаконно перетнув кордон на невеликому літаку. Ймовірно, що він вилетів із території Чернівецької області, оскільки саме вона межує із цим повітом. Відстань від Фретеуцій-Векі до кордону з Україною становить близько 6 км.

Ультралегкий літак сів у полі неподалік від приватного будинку. Після посадки українець залишився біля літака та звернувся з проханням надати тимчасовий захист через повномасштабну війну, яку розпочала Росія проти України.

Судячи із оприлюднених фото, українець перелетів кордон на двомісному літаку Ikarus C22 Rotax 582.

Відомо, що проти чоловіка порушили кримінальну справу за незаконний перетин кордону та пілотування літального апарату без необхідних документів. Про цей випадок також повідомили українських прикордонників.

Літак приземлився у районі Фретеуцій-Векі у румунському повіті Сучава: