Журналісти антикорупційного центу NGL.media отримали офіційні дані про перетин кордону сусідніх держав чоловіками призовного віку. Вони встановили, що під час повномасштабної війни з України виїхали та не повернулись майже 500 тис. чоловіків. І це лише за офіційними даними прикордонників Польщі, Румунії, Молдови та Словаччини, Угорщина відмовилась надати інформацію.

NGL.media звернулось з запитами до прикордонної служби сусідніх країн та проаналізували дані про виїзд чоловіків призовного віку за кордон із 24 лютого 2022 року до листопада 2025 року включно. Журналісти проаналізували скільки чоловіків у цей період виїхали з України та не повернулись назад. Інформацію погодились надати прикордонники Польщі, Словаччини, Молдови та Румунії, лише Угорщина відмовилась від співпраці.

Після російського вторгнення з України легально виїхали і не повернулись близько 470 тис. чоловіків призовного віку

Після російського вторгнення з України легально виїхали і не повернулись близько 470 тис. чоловіків призовного віку. Якщо говорити про перетин кордону, то до Польщі виїхали майже 188 тис. українців, до Румунії 229 тис. та до Молдови 112 тис., а у Словаччині фіксують нетипову ситуацію – з цієї країни повертається більше чоловіків, ніж в’їжджає. Ймовірно, саме через цей кордон повертається частина українців, які виїжджали через інші країни.

До слова, після дозволу виїздити за кордон молоді віком 18-22 роки через вказані кордони виїхали та не повернулись близько 78 тис. юнаків (це дані за три місяці).

Реальна кількість чоловіків, які залишили Україну під час війни, може бути більшою, питання лише – наскільки. За даними Євростату, тимчасовий захист у країнах ЄС упродовж 2022-2024 років отримали близько 1,1 млн українських чоловіків – це принаймні вдвічі більше, ніж за даними прикордонних служб сусідніх з Україною держав. У цю цифру входять і ті чоловіки, що виїхали до країн ЄС раніше, а за тимчасовим захистом звернулися лише після повномасштабного вторгнення росіян.

Окрім численних підстав для офіційного виїзду, в Україні процвітають різноманітні нелегальні схеми. За час війни українські прикордонники затримали уже понад 50 тис. чоловіків за спробу нелегального перетину кордону, тож важко підрахувати, скільки чоловіків скористались незаконним перетином кордону для втечі з країни під час війни.