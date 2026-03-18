Залізничники посилюють безпекові заходи для відновлення повноцінного курсування поїздів Інтерсіті

У середу, 18 березня, «Укрзалізниця» повідомила про тимчасове обмеження руху швидкісних поїздів класу Інтерсіті, які прямували між Києвом та Харковом.

«Наразі маємо тимчасове обмеження курсування поїздів Інтерсіті на ділянці до Полтави зі стикувальними маршрутами до Харкова у спальних вагонах», – написала пресслужба компанії.

Там уточнили, що останніми тижнями через обмеження енергопостачання поїзди між Харковом та Полтавою курсували з резервними теплотягами, що призводило до затримок до трьох годин. В окремі дні прибуття відбувалося вже після початку комендантської години.

«Для зручності пасажирів і більш вчасного прибуття графіки руху скориговано – запроваджено стикувальні маршрути. Наразі тривають відновлювальні роботи, а також посилені безпекові заходи для відновлення повноцінного курсування поїздів Інтерсіті», – ідеться в повідомленні.

В «Укрзалізниці» додали, що курсування потягів Інтерсіті до Харкова планують відновити до кінця березня. Інші маршрути «Укрзалізниці» з та до Харкова курсують без змін.

Додамо, раніше харківське видання «Думка» повідомило про те, що ввечері 17 березня пасажири, які заздалегідь придбали залізничні квитки на швидкісні потяги Інтерсіті з Харкова до Києва, почали отримувати у застосунку УЗ повідомлення про скасування прямого рейсу та наявність пересадки у Полтаві.

Зокрема, «Укрзалізниця» повідомила пасажирів рейсу №723 Харків – Київ, який мав відправитися 18 березня о 13:12 з Харкова про те, що «у зв’язку з впливом бойових дій курсування поїзда Інтерсіті №723 Харків – Київ тимчасово обмежене від станції Полтава-Південна».

Пасажирам запропонували за вже придбаними квитками сісти на поїзд №223 Харків – Полтава о 13:50. На станції Полтава-Південна пасажири повинні пересісти на свій рейс №723 Полтава – Київ.

Нагадаємо, 14 березня російські війська атакували безпілотником приміський поїзд в Харківській області. Через атаку машиніст і помічник машиніста отримали уламкові поранення, пошкоджено теплотяг.