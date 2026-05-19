Роботи профінансують благодійники та парафіяни

На церкві св. Ольги і Єлизавети у Львові відновлять кам’яну скульптуру з фасаду, зруйновану ще в часи Другої світової війни. Роботи профінансують благодійники та парафіяни. Про це повідомили в Офісі охорони культурної спадщини ЛМР.

Скульптуру святої Єлизавети встановили на бічній вежі тодішнього костелу у 1911 році. Її автором є Тадеуш Блотніцький. 1 вересня 1939 року, коли львівський вокзал бомбардувала німецька армія, постраждав і сам костел. Тоді була зруйнована частина північної вежі, вітражі та пошкоджена скульптура святої Єлизавети.

Скульптура св. Єлизавети в аварійному стані

Згідно з результатами моніторингу 2025 року стан фігури погіршився.

«У березні цього року, після звернення громади храму, спеціальна експертна комісія підтвердила: скульптура перебуває в аварійному стані. Частково втрачена голова та кисті рук, камінь продовжує руйнуватися через тріщини, ерозію, атмосферний вплив і механічні пошкодження», – пояснили в Офісі охорони культурної спадщини.

Реставрацією займатимуться фахівці під керівництвом Юліана Оробця та головного архітектора проєкту Юрія Дубика, які проведуть повний комплекс досліджень і консерваційних робіт. До робіт долучать профільних спеціалістів з Львівської політехніки та коледжу Труша.

Стан скульптури св. Єлизавети (фото Івана Галімурки)

Нагадаємо, у січні 2026 року під час російської дронової атаки Львова були пошкоджені вітражі та фасад церкви Ольги і Єлизавети.

Храм у неоготичному стилі звели на початку XX ст. за проєктом професора Львівської політехніки Теодора Тальовського. На вежах є оглядовий майданчик. Нині церква є пам’яткою архітектури місцевого значення.