Під час служби Шабунін отримав звання старшого сержанта

Голова «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін заявив, що звільнився зі служби у Збройних силах через «втрату більшої частини зору». Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі 19 травня та оприлюднив свідоцтво про хворобу.

«Мою службу завершено. Втративши більшу частину зору, я залишаю ЗСУ, куди добровільно мобілізувався в перший день великої війни. Понад чотири роки в Силах оборони: половину з них – на Харківщині та сході (зокрема в Дружківці), решту – у Харкові та Києві», – написав Шабунін.

За словами 41-річного чоловіка, наказ про його звільнення підписали «кілька днів тому». Наразі активіст перебуває вдома з родиною. Після стабілізації хвороби він обіцяє повністю повернутися до роботи в ЦПК.



Значним своїм вкладом під час служби він вважає протидію корупції, перезавантаження військових закупівель та особливо – «порятунок» ключової бойової ІТ-системи управління ЗСУ Delta.

«Тоді її (систему, – ред.) майже добила впливова генеральська група з Генштабу (заради корупційної схеми з “Дзвоном”). У підсумку ми допомогли всадити на лаву підсудних заступника начальника Генштабу і його шайку», – зазначив Віталій Шабунін.

Він також заявив, що українська влада «повною мірою використала його добровільну службу проти нього ж». Ідеться, зокрема, про кримінальну справу щодо нього за підозрою в систематичному ухиленні від проходження військової служби, яку відкрило Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора.



«А саму службу перетворили на цирк: наприклад, щодня фотографували, як я розвантажував фури з харчами, а фото скидали вищому командуванню (яке, припускаю, – в Офіс президента)», – пояснив він.

Шабунін додав, що як тільки він «почав розгортати підрозділ дронового ППО», його одразу перевели в іншу бригаду для виконання «більш “значимих” задач (наприклад, прибирати сміття»). За словами голови ЦПК, його перевели в підпорядкування до комбрига, якого «ДБР/ОГП підвісили кримінальним провадженням, і який виконував усі їхні вказівки».

«Я написав з десяток рапортів по всій військовій вертикалі з проханням перевести мене куди завгодно. Нуль реакції, мені навіть не відповіли. А командирам, які хотіли перевести мене у свої підрозділи, наполегливо “порадили” не рипатися», – зазначив він.



Віталій Шабунін також зауважив, що зайшов в ЗСУ в перший день війни солдатом, а виходить старшим сержантом, оскільки його офіцерський контракт «відмовився підписати міністр оборони» Рустем Умєров.

Нагадаємо, 13 травня Дніпровський районний суд міста Києва визнав винним Віталія Шабуніна у справі про побиття проросійського блогера Всеволода Філімоненка у червні 2017 року. Покарання Шабуніну не призначили через те, що збіг строк давності справи. Захист Шабуніна заявив, що готує апеляцію через репутаційні наслідки рішення суду для активіста.