З сімʼї вилучили ще чотирьох дітей

Слідчі завершили розслідування щодо смерті дворічного хлопчика зі села Соколя на Мостищині. За це судитимуть його батьків. Експертиза зʼясувала причину смерті дитини. Окрім хворіб, у нього виявили в крові етиловий спирт. Про це 18 травня повідомили в Офісі генерального прокурора.

«Слідство встановило, що причиною смерті стала вірусна інфекція на фоні критичного недобору ваги, зневоднення та гострої алкогольної інтоксикації. Рівень алкоголю в крові дворічної дитини більш ніж у чотири рази перевищував норму для дорослої людини», – повідомили у генпрокуратурі.

Прокурори Яворівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо батьків. Їм інкримінують злісне невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України). Також поліцейські оголосили підозру головній спеціалістці служби у справах дітей Мостиської міськрадиза службову недбалість.

Нагадаємо, у лютому дворічного хлопчика у критичному стані доставили до лікарні в Мостиськах. Вже за годину в реанімації він помер. Батьки не викликали медиків самостійно. Дитину до лікарні відвіз хрещений одного з дітей після прохання батька.

Окрім загиблого хлопчика, у 42-річної матері та 43-річного батька є ще четверо дітей: троє доньок віком 4, 8 і 10 років та 6-річний син. Після трагедії вдома у сімʼї перевірили умови проживання. У кімнаті, де жили діти, температура становила лише 11°C, а опалення не було. Дітей із сімʼї вилучили, вони перебувають в одному з центрів соціальної підтримки дітей у Львові. Батьків затримали.