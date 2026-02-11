Дитину доправили до лікарні, однак врятувати її не вдалося

Поліцейські спільно з прокурорами розслідують смерть дворічного хлопчика з села Соколя Мостиської громади. Дитина померла в лікарні від переохолодження та зневоднення. Батьків дитини затримали. Також розслідують недбалість працівників соціальної служби, де сім’я перебувала на обліку як багатодітна.

Як повідомили у середу, 11 лютого, у поліції та прокуратурі Львівщини, 9 лютого по обіді у Мостиську лікарню було доставлено дворічного хлопчика.

«Попередньо, хрещений однієї з п’яти дітей цієї родини заїхав до кумів у справах і звернув увагу на погане самопочуття дитини. Тоді батько попросив його відвезти сина у лікарню. При цьому, попри критичний стан дитини, самі батьки медиків не викликали», – розповіли в прокуратурі.

Хлопчика госпіталізували в реанімацію, де, незважаючи на зусилля лікарів, орієнтовно через годину він помер. За попередніми висновками медиків, у хлопчика було переохолодження, зневоднення та критичний недобір ваги.

Батьків дитини – 42-річну маму та 43-річного батька – затримали. Окрім загиблого хлопчика, у них є ще четверо дітей: троє доньок віком 4, 8 та 10 років і п’ятирічний син.

Після смерті хлопчика ще чотирьох дітей вилучили з сім’ї

Прокурори та поліцейські виїхали за місцем проживання сім’ї та виявили, що умови проживання дітей не лише не відповідають санітарним нормам, а й несуть небезпеку для їх здоров’я. Серед іншого, температура повітря у кімнаті, де проживають діти, становила 11 градусів, а засобів для опалення на господарстві не було.

Виконавчий комітет територіальної громади ухвалив рішення відібрати дітей та помістити у спеціалізований заклад. Наразі вони перебуватимуть у лікарні. За даними ZAXID.NET, згаданий інцидент стався у селі Соколя Мостиської громади.

«Держава не може і не буде закривати очі на випадки, коли діти залишаються без належного догляду, турботи та захисту. Там, де дорослі не виконують своїх обов’язків, втручається закон», – наголосила процесуальний керівник у провадженні Ольга Білозір.

Батькам оголосили підозру за злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною (ст. 166 ККУ). Також розслідують дії працівників двох соціальної служби за фактом службової недбалості (ч. 3 ст. 367 ККУ).