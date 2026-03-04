Соняшниковий завод шукає інвесторів

На півдні України виставили на продаж олійноекстракційний завод. Підприємство пропонується зі 100% часткою бізнесу і є вертикально інтегрованим комплексом із повним циклом переробки насіння соняшника. Про це пише Inventure.com.ua.

Зазначають, що завод пройшов модернізацію у 2018–2019 роках і наразі відповідає сучасним технологічним та якісним стандартам. Потужність переробки насіння становить 330 тис. тонн на рік. Виробництво олії на заводі сягає 141 тис. тонн на рік, шроту – 131 тис. тонн, а лушпиння – 58 тисяч тонн. Виробничий процес охоплює всі етапи – від приймання та зберігання сировини до лабораторного контролю та відвантаження готової продукції.

«Розташування заводу в портовому регіоні півдня України забезпечує прямий доступ до ринків експорту в ЄС, Азію та на Близький Схід», – пише галузеве видання. Крім того, підприємство має підключення до автомобільного, залізничного та водного транспорту, що дозволяє оптимізувати логістику та скоротити витрати на доставку. Додаткова інформація надається за запитом після підписання NDA.

До слова, попри війну Україна зберігає ключові позиції на світовому продовольчому ринку. У поточному сезоні ми забезпечили майже половину глобального експорту соняшникової олії (46%) та понад 12% світових поставок кукурудзи.

