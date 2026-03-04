В НБУ пояснили ситуацію з валютним курсом

Національний банк не прогнозує різких коливань валютного курсу, адже Україна має достатній запас міцності завдяки міжнародним резервам. На початок 2026 року вони становили майже 60 млрд доларів. Про це розповів перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю «Економічні правді».

За його словами, нинішній рівень резервів приблизно вдвічі перевищує показник початку 2022 року. Крім того, регулятор очікує на продовження надходжень зовнішнього фінансування.

Ніколайчук пояснив, що обсяг резервів на найближчі 2–3 роки відповідає близько 120% так званої композитної міри адекватності за методологією Міжнародного валютного фонду. Нормальним вважається рівень у межах 100–150%, тому нинішні показники є достатніми, хоча й не надлишковими. З огляду на воєнні ризики, така «подушка безпеки» є обґрунтованою.

Також у НБУ наголосили, що поточна динаміка курсу не створює загроз для фінансової та цінової стабільності. Інфляція знизилася з майже 16% у травні до 7,4% у січні, а регулятор і надалі орієнтується на ціль у 5%.

Як писав ZAXID.NET, у середу, 4 березня, Нацбанк підвищив офіційний курс долара на 22 копійки — до 43,45 грн. Це найвищий показник за всю історію фіксації офіційного курсу.