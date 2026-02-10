Долар збереже позиції на валютному ринку

Голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що у найближчій перспективі долар збереже провідну позицію у світовій фінансовій системі. Про це вона сказала в інтерв’ю Bloomberg.

За її словами, короткострокові коливання валютного курсу не слід сприймати як ознаку якихось фундаментальних змін. Георгієва наголосила, що наразі не бачить передумов для послаблення ролі долара на глобальному рівні. «Ми не повинні перейматися короткостроковими коливаннями курсу валют. Я не бачу змін у ролі долара найближчим часом», – наголосила Крісталіна Георгієва.

Чому долар ключова валюта на ринку?

Голова МВФ також пояснила, чому американська валюта залишається ключовою для світової економіки. Серед головних чинників – масштаб економіки США, висока ліквідність і глибина американських фінансових ринків, а також потужна підприємницька культура країни.

Георгієва також висловила впевненість, що слабший долар може бути корисним для багатьох ринків, що розвиваються, оскільки це полегшує їхні відсоткові виплати за зовнішнім боргом. «Ті, хто позичає в доларі США, тепер платитимуть менше», – сказала вона.

Зауважимо, що в кінці січня долар тримався на рівні чотирирічних мінімумів. Водночас президент США Дональд Трамп відмахнувся від його слабкості. При цьому, у 2025 році долар упав більш ніж на 9% і розпочав 2026-й слабко. Зокрема, у січні він уже знизився приблизно на 2,3%, оскільки інвестори зважують непередбачуваний підхід Трампа до торгівлі та міжнародної дипломатії, страхи щодо незалежності ФРС і значне зростання держвидатків.