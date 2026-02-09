monobank тестує функцію інвестування

Monobank анонсував запуск нової інвестиційної функції у валютних «Банках», яка дає змогу заробляти на доларах і євро без прив’язки до строку зберігання коштів. Про це повідомили в банку в понеділок, 9 лютого.

Користувачі, які поповнять валютну «Банку» на суму від 1100 доларів або євро та активують інвестування в застосунку, зможуть отримувати дохід у розмірі 3,7% річних у доларах США або 2,8% у євро – залежно від валюти.

Як пояснив співзасновник Monobank Олег Гороховський, залучені кошти банк інвестує в державні облігації внутрішньої держпозики (ОВДП). При цьому клієнти можуть зняти гроші в будь-який момент без штрафів чи обмежень.

У банку також зазначили, що за дуже короткий період користувач може не встигнути отримати відсотки, однак і фінансових втрат не зазнає.

Тестовий запуск функції стартує вже сьогодні, 9 лютого. На першому етапі доступ до інвестування отримають лише 5 тисяч користувачів, які першими активують опцію в застосунку. Надалі нових клієнтів підключатимуть у порядку черги через обмежену кількість валютних ОВДП на ринку.