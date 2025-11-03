Monobank запустив спільні картки: для кого вони та як користуватись
Тепер можна ділитись карткою з близькими, встановлювати ліміт витрат і контролювати витрати родини або партнера
Monobank запустив нову функцію – спільні картки, які дозволяють ділитися доступом до свого рахунку з іншими користувачами. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram.
Як користуватись спільною карткою?
Тепер під своєю карткою у застосунку можна натиснути «Відкрити доступ», обрати близьку людину та встановити ліміт витрат на місяць. Після цього обрана особа отримає власну віртуальну картку з унікальним номером, але з спільним балансом.
«Раніше, якщо у сім’ї спільний бюджет, доводилося постійно переказувати гроші або передавати пластикову картку. Тепер усе простіше», – пояснив Гороховський.
За словами Гороховського, той, хто відкриває доступ, бачить усі транзакції, а той, кому відкрили – лише свої власні витрати. При цьому доступ можна закрити будь-коли.
У Монобанку тепер можна відкривати доступ до своєї картки / Скриншот з телеграму Гороховського
Користувачі можуть встановлювати ліміт витрат на картці / Скриншот з телеграму Гороховського
Важливо. Щоб скористатися новою функцією, користувачам потрібно оновити застосунок monobank до останньої версії.
До слова, співзасновник Monobank Олег Гороховський підтвердив, що команда банку зіштовхнулася з проблемою кіберсквотингу. Власник домену monobank.com (у банку домен monobank.ua – прим. ред.) начебто хоче продати його банку за 2 млн доларів.