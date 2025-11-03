Спільні картки тепер доступні у monobank

Monobank запустив нову функцію – спільні картки, які дозволяють ділитися доступом до свого рахунку з іншими користувачами. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram.

Як користуватись спільною карткою?

Тепер під своєю карткою у застосунку можна натиснути «Відкрити доступ», обрати близьку людину та встановити ліміт витрат на місяць. Після цього обрана особа отримає власну віртуальну картку з унікальним номером, але з спільним балансом.

«Раніше, якщо у сім’ї спільний бюджет, доводилося постійно переказувати гроші або передавати пластикову картку. Тепер усе простіше», – пояснив Гороховський.

За словами Гороховського, той, хто відкриває доступ, бачить усі транзакції, а той, кому відкрили – лише свої власні витрати. При цьому доступ можна закрити будь-коли.

У Монобанку тепер можна відкривати доступ до своєї картки / Скриншот з телеграму Гороховського

Користувачі можуть встановлювати ліміт витрат на картці / Скриншот з телеграму Гороховського

Важливо. Щоб скористатися новою функцією, користувачам потрібно оновити застосунок monobank до останньої версії.

До слова, співзасновник Monobank Олег Гороховський підтвердив, що команда банку зіштовхнулася з проблемою кіберсквотингу. Власник домену monobank.com (у банку домен monobank.ua – прим. ред.) начебто хоче продати його банку за 2 млн доларів.