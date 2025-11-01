Нацбанк знизив офіційні курси долара та євро

З понеділка, 3 листопада, офіційні курси основних валют в Україні знизяться. Про це повідомляє Національний банк України.

Так, курс євро впаде на 11 копійок і становитиме 48,40 грн, а долар подешевшає на 8 копійок – до 41,89 грн.

Для порівняння, станом на 31 жовтня офіційні показники становили:

1 долар США – 41,97 грн

1 євро – 48,51 грн

У Львові це може означати невелике здешевлення безготівкових операцій та валютних обмінів на початку тижня. Така тенденція свідчить про тимчасове зміцнення гривні на тлі стабільної ситуації на валютному ринку.

Нацбанк утримує валютний ринок

Національний банк щодня встановлює офіційний курс гривні до іноземних валют на підставі результатів міжбанківського валютного ринку. Коливання курсу залежать від попиту та пропозиції на валюту, надходження міжнародної допомоги, експорту та імпорту, а також монетарної політики НБУ.

Упродовж останніх тижнів гривня демонструє помірну стабільність після періоду коливань, спричинених зовнішніми економічними чинниками. Регулятор утримує ситуацію на валютному ринку контрольованою, що дозволяє уникати різких стрибків курсу.