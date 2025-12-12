На активи IDS Ukraine зазіхають кілька бізнесових груп

Аукціоном Агентства з розшуку та менеджменту активів за право керувати арештованими активами IDS Ukraine, виробника брендів мінеральної води «Моршинська» та «Миргородська», зацікавилися кілька потенційних претендентів. Зокрема, це компанія депутатки Львівської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Ірини Супрун, а також її колега-єесівець в обласній раді та один з міноритарних акціонерів компанії IDS Ukraine Всеволод Білас. Окрім того, до їхнього числа додалася компанія «Верхівцевський олійноекстракційний завод», що входить до дніпровської бізнесової групи братів Астіонів та Михайла Кошляка. У медіа родину Астіонів раніше називали наближеними до Офісу президента.

Наразі на платформі Prozorro триває прийом пропозицій від потенційних управителів. АРМА хоче передати в управління корпоративні права всіх ключових підприємств IDS Ukraine, що забезпечують повний цикл роботи групи – від видобутку води до її розливу та дистрибуції. Серед них: Миргородський завод мінеральних вод, Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», «Індустріальні й дистрибуційні системи», «ІДС Аква сервіс» та інші підприємства. Термін подання пропозицій має спливти ввечері 12 грудня.

Проте на умови конкурсу вже надійшло п’ять скарг від потенційних учасників. З-поміж них три до Антимонопольного комітету (АМКУ) подала львівська компанія «Геологічна інвестиційна група», яку контролює депутатка Львівської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Ірина Супрун. У своїх скаргах компанія наголосила, що низка умов конкурсу є дискримінаційними. Зокрема, обов’язковий понад річний досвід з розливу питної води у потенційного управителя, документально підтверджене виконання аналогічних за предметом закупівлі договорів тощо.

Одну скаргу до АМКУ подав ФОП Білас Всеволод Омелянович. Це міноритарний акціонер та голова ради директорів групи IDS Ukraine, корпоративні права на компанії яких АРМА намагається передати в управління. Він також є депутатом Львівської обласної ради від «Євросолідарності». Всеволод Білас, як і його колега по партії та облраді, скаржився на дискримінаційні умови відбору. Зокрема, наголошував на тому, що АРМА приховало реальну вартість активів, які хоче передати в управління, та несправедливу вимогу про наявність досвіду з розливу питної води.

Ще одна скарга надійшла від ТзОВ «Верхівцевський олійноекстракційний завод» з Дніпропетровщини. Компанія також наголошувала на нерівності в умовах конкурсу – зокрема, на документальному обґрунтуванні аномально низької ціни, дискримінації працівників потенційних учасників за віком тощо.

«Верхівцевський олійноекстракційний завод», згідно з даними платформи YouControl, належить київсько-дніпровським бізнесменам Євгену та Василю Астіонам (брати мають частки по 31,5%) та підприємцеві із суперечливою біографією Михайлові Кошляку (37%) з Дніпра.

Бізнесова група родини Астіонів нещодавно стала власниками будівельного холдингу «Укрбуд» та Житомирського лікеро-горілчаного заводу. Раніше – «Хорольського заводу дитячого харчування» (виробник сумішей та каш «Малюк», «Малютка», дитячої питної води тощо).

У 2021 році «Наші гроші» писали, що голова родини Микола Астіон – ексочільник київського відділення УБОЗ. У новині від 2007 року на «Українській правді» йшлося про те, що Микола Астіон, був одним із фігурантів «справи Гонгадзе» – під час зникнення журналіста він саме очолював це управління. Тоді в бік Астіона звучали звинувачення у причетності до зникнення журналіста, проте він заперечував участь у злочині.

Його синам Василю та Євгену, а також їх партнеру Михайлу Кошляку належить група компаній Dnipro Agro, яка, за даними ЗМІ, обробляє близько 50 тис. га землі. Деякий час партнером по агробізнесу Астіонів був нардеп Віталій Хомутиннік. Нині Василь Астіон – колишній депутат Дніпропетровської обласної ради, у 6 скликанні парламенту (2007-2012 роки) був помічником на громадських засадах у Віталія Хомутинніка, у 8 скликанні (2014-2015 роки) він і Михайло Кошляк були помічниками на громадських засадах нинішнього мера Дніпра Бориса Філатова.

Тоді ж медіа натякали на зв’язок родини Астіонів із тодішнім заступником керівника Офісу Президента України Андрієм Смірновим. У декларації Смирнова фігурувала позика від матері Василя та Євгена Астіонів Ольги Астіон на 9,8 млн грн. Ще Смирнова у публічних джерелах згадували як адвоката бізнес-партнера Астіонів Михайла Кошляка.

Видання LB називало Михайла Кошляка керівником силового блоку групи «Приват». Крім того, в 2015 році Кошляка затримувала Служба безпеки України разом з іншим дніпровським бізнесменом Геннадієм Корбаном.