Це не новий сезон «Гри в Кальмара», чи сценарій до «Голодних ігор», а цинічна реальність: у той час, як українці втрачають життя, рідних, дім та цілі міста, у світі набувають популярності платформи, які монетизують хід війни. Для любителів ставок українська трагедія – це просто черговий слот, на якому можна гарно заробити.

Мова про Polymarket – криптобіржу прогнозів, де можна поставити тисячі, а то й десятки мільйонів доларів на те чи захоплять росіяни Покровськ до Нового року, чи буде укладено перемир'я, чи погодиться Україна на мир, і коли. Огидно? Звісно! ZAXID.NET вирішив розібратись, хто і як заробляє на війні та життях українців, чи законна діяльність платформи, а головне – чому цей цинізм сягнув таких масштабів.

Що таке Polymarket?

Polymarket – це не традиційний букмекер, а децентралізований ринок прогнозів, де учасники купують і продають «акції» певного результату. Наприклад, лот: «Чи буде окупована Костянтинівка до кінця 2025 року?».

Якщо акція коштує 80 центів – це означає, що ринок оцінює ймовірність у 80%.

Якщо прогноз справджується, гравець отримує 1 долар. Якщо ні – його ставка згорає.

Ставки роблять використовуючи криптовалюти USDC на блокчейні Polygon. Тож, усі угоди та результати є публічними. Водночас сервіс Polymarket Analytics агрегує ці дані, що дозволяє бачити точні суми виграшів та результати ринків.

Щоправда, найбільші гравці на Polymarket – повністю анонімні. Замість імен – криптогаманці на кшталт «0x9D…C21», та за цими абстрактними наборами символів – мільйони доларів. Сама компанія називає це «еволюцією», а ось про спекуляції на трагедії, етичності такої діяльності – там, очевидно, не чули.

«Polymarket – є важливим кроком вперед в еволюції ринків прогнозування, усуваючи багато обмежень, які історично стримували їхнє зростання та вплив. Використовуючи технологію блокчейн, платформа створює глобальні, прозорі та доступні ринки для торгівлі на реальних результатах», – ідеться на сайті компанії.

Хто стоїть за платформою Polymarket?

Polymarket – зовсім не підпільний сайт, а флагман вартістю 8 млрд доларів. Платформу заснував у 2020 році Шейн Коплан. Йому всього 27 і він є наймолодшим self-made мільйонером, за версією Forbes.

Шейн Коплан запустив Polymarket під час пандемії / Getty Images

Polymarket залучив десятки мільйонів доларів інвестицій від впливових політиків, бізнесменів. Серед них:

Founders Fund Пітера Тіля . Цей фонд очолив раунд фінансування. Тіль – співзасновник PayPal та перший інвестор Facebook. Його підтримка – це потужна підтримка від усієї Кремнієвої долини.

. Цей фонд очолив раунд фінансування. Тіль – співзасновник PayPal та перший інвестор Facebook. Його підтримка – це потужна підтримка від усієї Кремнієвої долини. Віталік Бутерін – співзасновник Ethereum , яка є другою за капіталізацією криптовалютною платформою. Вона забезпечує технологічну базу для більшості глобальних DeFi-операцій.

– співзасновник , яка є другою за капіталізацією криптовалютною платформою. Вона забезпечує технологічну базу для більшості глобальних DeFi-операцій. Інвестором також є венчурний фонд 1789 Capital, заснований Дональдом Трампом-молодшим. Він, до речі, не просто інвестував, а й увійшов до ради стратегічних радників компанії.

Тобто люди, які безпосередньо впливають на американську політику, зокрема, на питання військової допомоги), мають фінансовий інтерес у зростанні обсягів торгів, які безпосередньо залежать від тривалості та інтенсивності війни.

Платформа наразі стала настільки впливовою, що власник Нью-Йоркської фондової біржі (ICE) планує інвестувати в неї до 2 млрд доларів, а Google Finance уже інтегрує ці ставки у свої пошукові видачі. Прогнози букмекерів тепер поруч з курсом акцій Apple чи ціною на нафту.

100 млн доларів на «червоних зонах»

За даними відкритої аналітики Polymarket Analytics, станом на кінець 2025 року загальний обсяг ставок, пов’язаних із війною в Україні, перевалив за 100 млн доларів. Найпопулярніші ринки:

Перемир’я: Чи буде припинення вогню у 2025 році? Чи підпише Україна мирну угоду?

Чи буде припинення вогню у 2025 році? Чи підпише Україна мирну угоду? Доля міст: Покровськ, Куп’янськ, Торецьк. Тобто, фактично кожне просування ворога – це чийсь виграш у доларах.

Ставки на Polymarket навколо російсько-української війни / Скриншот з сайту Polymarket

Тут ще один важливий і маніпулятивний момент. Річ у тім, що для «закриття» ставок Polymarket використовує дані Інституту вивчення війни (ISW) та українського проєкту DeepState.

Команда DeepState публікувала офіційну позицію щодо ситуації. По-перше, там наголосили, що не давали дозволу на інтеграцію з букмекерами. По-друге, пояснили, що сервіс підключається до мапи або через безплатний API для гуманітарних потреб, або через сторонні «парсери». Та, зрештою обурились, що волонтери, які цілодобово моніторять фронт, щоб рятувати життя та інформувати українців, опинилися в ситуації, коли їхню працю використовують для азартних ігор.

? До уваги громадськості — DeepStateMap НЕ давала дозволу на інтеграцію з букмекерами



Сьогодні ваше, а також наше, обурення виклало повідомлення якогось букмекерського сервісу про інтеграцію з нашою мапою.



DeepStateMap та команда DeepState UA не мають ніякого відношення до… pic.twitter.com/HkGIPlU4XV — DeepState UA (@Deepstate_UA) November 26, 2025

Але є ще гірша сторона – ризик фальсифікацій. Були спроби внести правки у відкриті карти, щоб імітувати просування росіян (наприклад, у бік Мирнограда) лише для того, щоб «вирішити» ставку на користь певного гравця. Це створює передумови інсайдерської торгівлі. Умовно, хтось у високих кабінетах знає про дипломатичне рішення чи військовий відступ раніше за всіх і може конвертувати це знання у мільйони на Polymarket.

Водночас засновник Шейн Коплан неодноразово висловлювався, що ринки прогнозів – це найкращий спосіб отримати правду, бо люди, які ризикують грошима, не брешуть. Мовляв, це «колективний інтелект».

Та який сенс із такої нібито «точної соціології», якщо вона настільки цинічна? Ба більше, коли Дональд Трамп-молодший або Пітер Тіль дивляться на ці графіки, вони бачать не людей, а ринкові сигнали. І якщо ринок каже, що війна має тривати ще рік, щоб прибутки зросли – чи хотітимуть вони сприяти її завершенню? Логіка «гроші не брешуть» в цьому контексті означає лише одне – чужий біль перетворюється на спосіб заробітку.

Люди, які ставлять гроші на ринку, пов’язані з Україною, нічим не ризикують особисто – окрім власного депозиту. Вони не живуть під обстрілами, не втрачають домівки і близьких, але мають фінансовий інтерес у тому, щоб негативні сценарії справджувалися або хоча б здавалися ймовірними. І колективний інтелект працює не як пошук правди, а лише збирає прогнози тих, для кого війна – віддалений інформаційний фон, а не життя.

Від «сірої зони» до легальної торгівлі

Спершу Polymarket був головним болем для американських регуляторів. Платформа працювала за принципом: «Ми – децентралізований протокол, ми не контролюємо, хто і на що ставить». Але влада США мала іншу думку і у січні 2022 року Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) оштрафувала Polymarket на 1,4 млн доларів за надання нерегульованих event-based бінарних контрактів, які регулятор кваліфікував як деривативи, без належної реєстрації. Polymarket змусили запровадити «геоблокування», тобто офіційно американцям заборонили доступ до сайту.

Попри заборону, трейдери з США масово використовували VPN, а обсяги торгів лише зростали. Це призвело до того, що у листопаді 2024 року ФБР навіть провело обшуки в помешканні засновника Шейна Коплана, підозрюючи платформу в умисному обході санкцій регулятора.

Втім, саме 2025 рік став переломним. Те, що раніше вважали «підпільним тоталізатором», стало легальним фінансовим інструментом.

Офіційний дозвіл CFTC. Після тривалих судових процесів та перемоги конкурента (платформи Kalshi) у суді проти регулятора, усе змінилось. 25 листопада 2025 року Polymarket отримав ліцензію на роботу в США. Тепер американські користувачі можуть торгувати прогнозами легально, без VPN та ризику блокування коштів.

Комісія 2%. Попри те, що ринок децентралізований, Polymarket – це бізнес. Платформа утримує 2% комісії з кожної угоди. При обсягах у 4 мільярди доларів (як це було під час політичних виборів у США), лише на комісіях компанія заробила близько 80 мільйонів доларів за короткий період.

Інтеграція з Bloomberg та Google. Дані прогнозів Polymarket тепер відображаються у терміналах професійних трейдерів поруч із цінами на акції та золото.

Що це означає для нас? Що цинізм перестав бути маргінальним і став системним. Якщо раніше ставки на окупацію Покровська існували в анонімній «сірій зоні», то тепер це – ліцензована фінансова система, з якого американська держава отримує податки, а брокери – свої законні 2%. І, можливо, для світу це «прозорість ринку», для українців – легалізований тоталізатор на крові.