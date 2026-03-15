Олег Олива після поранення і завершення служби працював у напрямку супроводу ветеранів

Ветеран Олег Олива з Буська призначений виконавчим директором Українського ветеранського фонду, що працює при міністерстві у справах ветеранів. Про призначення повідомляє пресслужба мінветеранів.

27-річний Олег Олива – майор ЗСУ, в 2023 році отримав звання Героя України з врученням ордену «Золота зірка». Після поранення і завершення служби працював в Буській громаді на Львівщині фахівцем із супроводу ветеранів.

Що відомо про Олега Оливу

У 2015 році Олег Олива закінчив Одеську військову академію – факультет підготовки фахівців управління діями підрозділів десантно-штурмових військ. Після випуску служив у 81-й окремій бригаді десантно-штурмових військ, був командиром взводу, згодом – командиром роти, заступником командира батальйону.

Бойову службу розпочав в 2019 році на Луганському напрямку в районі Щастя, Зайцевого. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну служив біля Біловодська на Луганщині. Пізніше воював на різних ділянках фронту, зокрема під Рубіжним, Сєвєродонецьком, на Ізюмському напрямку, брав участь у боях за Лиман та Святогірськ.

Олег Олива (посередині) під час служби в ДШВ (фото Армія.Inform)

1 січня 2024 року Олег Олива отримав важке поранення обличчя, унаслідок якого втратив частину лобної кістки та око. Після завершення служби військовий працював фахівцем із супроводу ветеранів у своїй громаді на Львівщині.

За словами Олега Оливи, якого цитує міністерство ветеранів, одним із важливих напрямків роботи Фонду він бачить підтримку ветеранського підприємництва, також – розвиток платформ працевлаштування ветеранів, зокрема «Кар’єра ветерана» та «Ветеран робота», напрямок психологічної підтримки ветеранів та їхніх родин.

Що таке Український ветеранський фонд

Український ветеранський фонд – державна установа при міністерстві у справах ветеранів, що створена в 2021 році для підтримки ветеранів, їхніх родин та родин загиблих військовослужбовців. Фонд працює як платформа можливостей, фінансуючи бізнес-ініціативи, стартапи та громадські проєкти, спрямовані на адаптацію та реінтеграцію військових.

З травня 2025 року виконавчою директоркою УВФ була Каріна Дорошенко, яка до того три роки працювала у фонді.