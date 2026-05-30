Завдяки проєкту ЗСУ зможуть швидше отримувати розвідувальні безпілотники

Київ та Оттава домовилися про запуск спільного проєкту з виробництва українських безпілотних систем на території Канади. Відповідну домовленість підписали представники Міністерств оборони обох країн. Про це 29 травня повідомила пресслужба українського оборонного відомства.

У межах угоди буде створено нове спільне підприємство Airlogix-Sentinel між українською defense tech-компанією Airlogix та канадським виробником безпілотних систем Sentinel Research and Development.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Ініціативу реалізовуватимуть за підтримки урядів двох держав. Очікується, що вона пришвидшить постачання українським Силам оборони розвідувальних безпілотників.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У Міноборони зауважують, що партнерство також допоможе Канаді розширити виробничі потужності у сфері критичних технологій та отримати доступ до «ефективних рішень сучасної війни».

«Україна та Канада продовжать працювати над спільними рішеннями, які відповідають безпековим інтересам обох держав у межах win-win партнерства та української стратегії оборони», – додали там.

Раніше міністр оборони Михайло Федоров повідомляв, що Україна працює над створенням недорогих ракет-перехоплювачів для реактивних «шахедів». Деякі розробки вже тестують.